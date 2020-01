Die Commerzbank-Filiale an der Hauptstraße am Donnerstagmorgen. Foto: Jürgen Vahle

Warburg (WB/vah/paul). In der Warburger Innenstadt hat es erneut einen Versuch gegeben, einen Geldautomaten gewaltsam zu öffnen. Am frühen Donnerstagmorgen haben sich drei Personen Zugang zur Commerzbank-Filiale an der Hauptstraße verschafft.