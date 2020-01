Thomas Godoj, der 2008 die Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen hat, ist in Scherfede aufgetreten. Zu einem Konzert kamen 100 Fans. Foto: Verena Schäfers-Michels

Von Verena Schäfers-Michels

Scherfede (WB). Ein ausgefallenes Klangerlebnis gab es am Samstag im Saal des Gasthofes Luis auf die Ohren. Singer-Songwriter Thomas Godoj trat gemeinsam mit dem Trio Beatbox’n Blues als erstes Event im Jubiläumsjahr von Kultur in Scherfede („KiS“) auf. Thomas Godoj gewann 2008 die fünfte Staffel der RTL-Castingshow Deutschland sucht den Superstar (DSDS) und wurde so einem breiten Publikum bekannt.

Musik im „Wohnzimmer“ des Vereins

Als Veranstaltungsort war ursprünglich die Scherfeder Mehrzweckhalle geplant gewesen. „Wir hatten das Konzert auf 200 Besucher ausgelegt und wollten ein Drittel der Halle nutzen“, sagte Olaf Menne, Schatzmeister und künstlerischer Leiter von „KiS“. „Aber wir hatten die Sorge, dass wir die Halle nicht warm genug bekommen und als der Vorverkauf erkennen ließ, dass wir auch auf den Saal zurückgreifen können, hat der Gasthof Luis dies möglich gemacht.“

So trat Godoj nun in seinem „Wohnzimmer“, wie der Verein den Hauptveranstaltungsort liebevoll nennt, auf. Bereits um 15 Uhr trafen sich eingefleischte Fans von Thomas Godoj in Scherfede. „Die kennen sich untereinander und tauschen sich aus“, weiß Menne, dessen Agentur „Lautstrom“ auch Godoj vertritt.

100 Gäste bei Luis

Bevor der Deutschrocker die Bühne betrat, „garte“ allerdings Chris Kramer mit seinen Kollegen Kevin O’Neal und Sean Athens die 100 Gäste gut vor. Für die Biker gab es „Last man riding“ zu hören. Ausgesprochen spannend war die Kombination zwischen Sänger und Mundharmonikaspieler Kramer, Beatboxer O’Neal und Gitarrist Athens. HipHop mit Blues und Country zusammenzuführen, scheint auf den ersten Blick doch recht suspekt, passte bei diesem Trio jedoch wunderbar. Voller Elan gingen sie ans Werk, spielten sowohl Rock’n Roll als auch deutschsprachige Songs, wobei Beatboxing-Meister Kevin O’Neal den Boden zum Vibrieren brachte. Und auch melancholische Stimmung hatte Kramer drauf, als er von seinem Vater erzählte, der ihm als Kind im Ruhrpott vom „Wolkenmacher“ im Schornstein erzählt habe. „Der Wolkenmacher ist nicht mehr da und mein Papa leider auch nicht“, sagte er und entlockte seiner Mundharmonika wehmütige Töne.

Zu einem Kleeblatt vervollständigte Thomas Godoj das Experiment schließlich, als er singend durch den Saal ging und lässig die Bühne betrat. In den ersten Reihen saßen seine treuen Fans. Klatschend begrüßten sie ihren Star.

Der Deutschrocker bastelt derzeit an seinem achten Album und die besten Songs aus den erschienenen sieben Vorgängern hatte er im Gepäck. Auf einen Barhocker gestützt scherzte er: „Ich probier gerne mal was Neues aus.“

Crowdfunding als Finanzierungsquelle

An dieser Aussage ist mehr dran als es scheint. Seit fünf Jahren tourt der 41-jährige in der Winterzeit mit dem Akustik-Projekt „V’stärker aus!“ durch Deutschland. In dieser Saison mit Beatbox’n Blues. Seine Alben lässt er durch Crowdfunding-Plattformen finanzieren, wodurch er unabhängig bleibt.

Von Freiheit und Sturmböen handelt auch sein Song „Galionsfigur“, der ebenso wie „Ich fang den Regen auf“ in neuem Gewand mit Mundharmonika, Beatbox und Gitarre erklang. Schon nach einer halben Stunde sagte Sean Athens: „Mir läuft die Suppe runter!“ und Godoj antwortete: „Das ist ein gutes Zeichen!“, um sich dann zum Publikum umzuwenden und sie aufzufordern, die Stühle an die Seite zu packen und aufzustehen. Und das tat das Publikum auch, um zur Musik zu tanzen.

90 Mitglieder bei „KiS“

„KiS“ hat derzeit 90 Mitglieder. Anfänglich habe sich nur ein kleiner Kreis aktiv engagiert, das ist aktuell ganz anders. „Rund 20 Mitglieder sind derzeit aktiv“, berichtet der Vorsitzende Christoph Bettermann.