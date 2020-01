Die Ausstellung „Drachenmythos Desenberg“ wird am Sonntag, 19. Januar, im Warburger Museum im „Stern“ eröffnet. Rainer Mues, Vorsitzender des Museumsvereins, wird die Gäste der Ausstellungseröffnung begrüßen. Foto: Ralf Benner

Warburg (WB). In der Galerie des Warburger Museums im „Stern“ wird am Sonntag, 19. Januar, um 11 Uhr die Ausstellung „Drachenmythos Desenberg“ eröffnet. Gezeigt werden Arbeiten, die im vergangenen Jahr im Rahmen des VHS-Kurses von Udalrike Hamelmann entstanden sind. Ausgangspunkt war die Sage vom Drachen auf dem Desenberg in der Fassung von Joseph Borgdorf, erschienen im Druck 1922.