Burkhard Okel stellte am Mittwoch mit Hilfe eines Modells das von ihm geplante Mehrfamilienhaus vor. Um es so errichten zu können, muss der Bebauungsplan geändert werden. Foto: Jürgen Vahle

Warburg (WB/vah). Der Warburger Bauausschuss hat am Mittwochabend die Entscheidung über den Bau eines Mehrfamilienhauses am Ahornweg erneut verschoben. Ob und in welcher Form es gebaut werden kann, soll nun final in der Ratssitzung am 3. März entschieden werden.