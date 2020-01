Die erste ausschließlich papierlos abgewickelte Rechnung eines Warburger Dienstleistungsunternehmens konnte Klaus Weber freigeben, Leiter des Fachbereichs I und Stadtkämmerer. Dass es sich gerade um ein Warburger Unternehmen handelte, sei dem Zufall geschuldet. Die Rechnung hat die Stadtverwaltung am Freitag elektronisch per E-Mail erreicht und wurde am Montag zur Auszahlung freigegeben.

Bearbeitung in nur zwei Arbeitstagen

„Die Bearbeitung in nur zwei Arbeitstagen wird zwar nicht der Durchschnitt sein können, in dem wir die Rechnungen künftig digital bearbeiten“, wird Weber in der Mitteilung zitiert. „Aber unser Ziel muss es sein, künftig flächendeckend eines der Gütezeichen der Gütegemeinschaft mittelstandsorientierter Kommunalverwaltungen zu erfüllen. Wir gehören dieser Gütegemeinschaft nicht an, aber man muss sich ja Ziele setzen.“

Kommunalverwaltungen, die sich um das Gütezeichen bewerben wollen, müssen 15 Kriterien erfüllen. Eines lautet: Bezahlung von Auftragsrechnungen, die von mittelständischen Unternehmen an die Kommune gestellt werden, innerhalb von 15 Arbeitstagen. Klaus Weber: „Wir arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, sukzessive alle Fachbereiche der Stadtverwaltung entsprechend umzustellen.“

Zweimonatige Testphase im Fachbereich I

Der Stadtkämmerer bedankte sich bei dieser Gelegenheit ausdrücklich bei den „Männern des Erfolgs“ in seinem Fachbereich. Neben dem Gesamtprojektleiter für die Digitalisierung, Christian Bierwirth, sowie dem fachlich verantwortlichen Teilprojektleiter und Leiter der Finanzbuchhaltung, Thorsten Kriwet, galt der Dank des Stadtkämmerers auch dem Mitarbeiter der IT-Abteilung Yannick Ruff. Der habe einen wesentlichen Teil der Arbeit während einer zweimonatigen Testphase im Fachbereich I schultern müssen.