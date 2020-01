Vorstandsmitglieder geben Posten ab

Bei den Vorstandswahlen wurde Wolfgang Reifer wieder als Vorsitzender im Amt bestätigt, ebenfalls wiedergewählt wurden Wiebke Verse als Kassiererin und Lars Reiffer als stellvertretender Kassierer. Auch bei dem Vertreter der fördernden Mitglieder des Vereins gab es keine Veränderung, weiterhin fungiert Ulrich Pieper auf diesem Posten.

Die übrigen Vorstandsmitglieder wollten sich nicht erneut zur Wahl stellen. Für sie mussten Nachfolger gefunden werden. So wurde Ralf Schulte zum neuen 2. Vorsitzenden gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Carsten Rustemeier an. Teresa Strathausen übernimmt als neue Schriftführerin das Amt von Raphael Fecke. Zur neuen Jugendwartin wurde Jasmin Bieling gewählt. Sie löst damit Nils Böhmer ab.

Musikalischer Nachmittag statt Frühlingskonzert

Dem erweiterten Vorstand gehören Sandra Gockeln, die den Bereich der Ausbildung koordiniert, und Bernd Berheide, der das Team Haus vertritt, an.

In diesem Jahr wird der Musikverein auf sein gewohntes Frühlingskonzert verzichten und will stattdessen am 16. Mai einen bunten musikalischen Nachmittag im Rosengarten veranstalten. Nachdem der Musikverein im vergangenen Jahr die befreundete Kapelle in Oettingen besucht hat, steht im Herbst 2020 als weiteres Highlight der Gegenbesuch auf dem Plan. Neben den übrigen turnusmäßigen Auftritten ist auch wieder ein Adventskonzert geplant.