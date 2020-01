Von Daniel Lüns

Warburg (WB). Wenn der Melder ruft, müssen die Retter los. Aber was ist passiert? Wie sieht es am Einsatzort aus? Was ist zu tun? Diese Fragen muss vor allem der Einsatzleiter der Feuerwehr rasch klären. Damit der schnell und sicher am Ort des Geschehens ankommt, hat die Feuerwehr Warburg einen neuen Kommandowagen (KdoW) bekommen. Er wurde nun offiziell übergeben.