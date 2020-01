Von Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB). Über ein volles Haus konnten sich drei Tenöre mit ihrem vierköpfigen Kammerorchester in der evangelischen Kirche Maria im Weinberg in Warburg freuen. Das Klassik-Highlight „Die himmlische Nacht der Tenöre“ lockte 250 Besucher an, die das zweistündige Programm „Passione per la musica“ genossen.