Von Ralf Benner

Warburg (WB). Keine Gebühren- und Steuererhöhungen in diesem sowie nach heutigem Stand auch in den Folgejahren 2021 bis 2023, die Fortsetzung einer konsequenten Spar- und Entschuldungspolitik, aber auch erhebliche Investitionen in vielen Bereichen: Das sind die Kernpunkte des Haushaltsplanentwurfs 2020, den Bürgermeister Michael Stickeln und Kämmerer Klaus Weber am Dienstagabend im Warburger Rat eingebracht haben.