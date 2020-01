Warburg(WB/mfr). Jahrhundertealte irische Tradition trifft auf moderne Tanzperformance: Mit „Celtic Rhythms – Direct from Ireland“ präsentiert Chef-Choreograf und Startänzer Andrew Vickers am Sonntag, 2. Februar, seine aktuelle Irish-Dance- und Live-Musik-Show in der Warburger Stadthalle.

„The Spirit of Ireland“ haben in fünf Jahren mehr als 300.000 Besucher gesehen. Als Fortsetzung hat Andrew Vickers mit „Celtic Rhythms“ daraufhin eine neue Live-Show entwickelt, die an die Erfolgsgeschichte ihres Vorgängers anknüpft. Die Tänzer werden dabei wieder von einer original irischen Live-Band begleitet.

Tief verwurzelt in der irisch-keltischen Tradition

„Celtic Rhythms“ vermittelt so erneut eine typisch irische Stimmung, die tief verwurzelt ist in der irisch-keltischen Tradition. Trotzdem wurden ebenso moderne Elemente eingearbeitet. Tänzer und Musiker, die allesamt von der „Grünen Insel“ stammen, verbinden einen Abend lang gekonnt rasante Stepptänze und eine energiegeladene Performance mit mitreißender Irish-Folk-Music.

Dreimal zwei Tickets im Wert von je 39,90 Euro gewinnen

Das WESTFALEN-BLATT,Lokalredaktion Warburg, verlost dreimal zwei Tickets im Wert von je 39,90 Euro für die Show, die am Sonntag, 2. Februar, um 18 Uhr in der Warburger Stadthalle beginnt. Wer an diesem Wochenende, zwischen Samstag, 0 Uhr, und Sonntag, 24 Uhr, die Telefonnummer 01379/883007 anruft (0,50 Euro/Anruf aus dem Festnetz, gegebenenfalls andere Mobilfunkpreise), hat die Chance, zwei Karten zu gewinnen. Die Namen der Gewinner werden am Dienstag im Warburger Lokalteil dieser Zeitung veröffentlicht.