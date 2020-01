Volkmarsen/Warburg (dpa/ben). Nach dem Tod eines Rentners in Nordhessen hat am Montag der Mordprozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Vor dem Landgericht Kassel steht ein 39-Jähriger aus Fulda, der in der Nacht zum 20. November in Volkmarsen (Kreis Waldeck-Frankenberg) einen 79-Jährigen getötet und dessen Haus angezündet haben soll. Der Fall hatte auch im Warburger Land großes Entsetzen ausgelöst.