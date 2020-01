Tatjana und Hans-Stefan Lütkemeyer wollen in den Räumen von Wilke Moden ein Konzept mit Second-Hand-Laden und Café sowie Außengastronomie auf dem Neustadt-Marktplatz umsetzen. Heike Ritgen (Mitte) verpachtet ihnen das Ladenlokal. Foto: Ralf Benner

Von Ralf Benner

Warburg (WB). Tatjana und Hans-Stefan Lütkemeyer wollen in den Räumen von Wilke Moden , das Ende März schließt, ein gas­tronomisches Konzept mit Second-Hand-Laden und einem Café umsetzen. Eine Außengastronomie soll es auch geben. Entsprechende Pläne haben die Betreiber des Musikcafés „Zur Tenne“ am Donnerstagabend in einer öffentlichen Versammlung vorgestellt.