Warburg (WB). Eine Mischung aus Lesungen und Konzerten mit bekannten Künstlern und interessanten Autoren: Das bietet das Jahresprogramm der „Germeter Begegnungen“ in Warburg-Germete. Die Kulturreihe verfolgt seit 2008 mit Erfolg das Ziel, bekannte Persönlichkeiten zu Vorträgen und Auftritten in den Luftkurort zu holen.

Glas Klang-Licht

Gleich zu Beginn des Jahres steht ein Konzert mit besonderen Instrumenten auf dem Programm. In der Pfarrkirche St. Nikolaus werden unter dem Titel „Glas Klang-Licht“ am Samstag, 29. Februar, ab 19 Uhr die Musiker Olaf Pyras und Marcel Quappen auftreten. Sie spielen eigene Kompositionen auf einem weltweit einmaligen Glasglockenspiel und Glarophon.

Die passende Lichtshow liefert Simon Horn, der seine Bühnenerfahrung mit einbringt. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro (Abendkasse: 18 Euro). Sie sind erhältlich bei Bücher Podszun in Warburg, in der Germeter Bücherei, unter Telefon 05641/740848 oder per ­E-Mail verkehrsverein@germete.de.

Thomas Middelhoff

Thomas Middelhoff ist am ­6. März Gast in Germete. Die bereits ausverkaufte Veranstaltung gehörte schon zum Jahresprogramm 2019, musste aber zweimal verschoben werden.

Jetzt will Middelhoff am Freitag, 6. März, von 19.30 Uhr, im Pfarrheim aus seinem aktuellen Buch „Schuldig – Vom Scheitern und Wiederaufstehen“ lesen. Die bereits gekauften oder reservierten Karten haben weiter Gültigkeit.

Mord im Pfarrheim

Krimifreunde dürfen sich auf den Freitag, 20. März, freuen. Von 19.30 Uhr an gibt es die Lesung „Mord im Pfarrheim“ – stilecht im Germeter Pfarrhaus. Im Rahmen der „Germeter Begegnungen“ konnten gleich zwei Autoren gewonnen werden: Michael Colberg-Engemann aus Manrode (besser bekannt unter seinem Künstlernamen Emlin Borkschert) und Norbert Radler aus Nieheim.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf bei Podszun, in der Germeter Bücherei, unter der genannten Telefonnummer und ­E-Mail-Adresse sechs Euro. An der Abendkasse kosten sie sieben Euro.

Hubertus Meyer-Burckhardt und Matthias Schlubeck

Zwei bekannte Persönlichkeiten sind in der zweiten Jahreshälfte zu Gast: NDR-Talkmaster Hubertus Meyer-Burckhardt und Panflötenspieler Matthias Schlubeck. Meyer-Burckhardt kommt am Montag, 21. September, in die Germeter Schützenhalle. Dort trägt er aus seinem Buch „Diese ganze Scheiße mit der Zeit – Meine Entdeckung des Jetzt“ vor.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Panflötist Matthias Schlubeck hat bereits im Germeter Jubiläumsjahr gespielt. Am Samstag, 28. November, kommt er um 19 Uhr zu einem „Konzert im Advent“ zurück. Tickets können unter der genannten Telefonnummer und E-Mail-Adresse vorbestellt werden.