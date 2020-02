Im Bereich Lange Twete/Dunsterweg in Ossendorf soll auf einer Fläche von insgesamt 1,9 Hektar ein neues Wohngebiet geschaffen werden. Demnach könnten hinter Grundschule und Turnhalle bis zu 24 Bauplätze entstehen. Foto: Ralf Benner

Ossendorf (ben). In Ossendorf soll ein neues Baugebiet für Häuslebauer geschaffen werden, denn die Ortschaft boomt. In den vergangenen zehn Jahren sind in der 1400 Einwohner zählenden Ortschaft 83 Neubauten entstanden. „Eine gute Entwicklung, die für unseren Ort spricht und Vorzeigecharakter hat“, wie Bezirksverwaltungsstellenleiter Walter Güntermann stolz betont.