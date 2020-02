Warburg (WB). In der Petrus-Damian-Schule in Warburg gibt es jetzt ein Spielezimmer. Finanziert wurde die Ausstattung durch die bundesweite Initiative „Spielen macht Schule“. Die Bildungseinrichtung an der Landfurt hatte ein durchdachtes pädagogisches Konzept eingereicht, in dem Ideen und Vorstellungen rund um ein Spielezimmer dargelegt werden und eine komplette Spielwarenausstattung für ein Spielezimmer gewonnen.