Warburg (WB). Die Evangelische Kirchengemeinde im Altkreis Warburg sammelt Althandys für den Recycling-Kreislauf. Alle, die ein solches Gerät noch in der Schublade liegen haben, können also wieder Platz machen.

Ab sofort können Althandys samt Ladegerät an allen Predigtstätten der Kirchengemeinde Altkreis Warburg abgegeben werden. Dort hat evangelische Gemeinde Sammelboxen für die ausgedienten Mobiltelefone aufgestellt.

Gold, Silber oder Platin in Schubladen

Damit beteiligt sie sich an der Handy-Aktion NRW. Denn Handys sind wahre Schatzkisten. Sie enthielten wertvolle Metalle wie Gold, Silber oder Platin, deren Abbau in anderen Regionen der Erde oft mit großen Problemen für Menschen und Umwelt verbunden sei: Große Flächen würden für ihre Gewinnung zerstört und Menschen vertrieben, berichtet die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Die Arbeit in den Minen sei häufig gefährlich, der Lohn gering und Kinderarbeit keine Seltenheit.

„Umso wichtiger ist es, dass Mobiltelefone lange genutzt werden und anschließend nicht in der Schublade verschwinden, sondern recycelt werden“, berichtet die Gemeinde. So könnten Rohstoffe zurückgewonnen werden und auch der illegale Export von Elektroschrott in Länder des Südens wird vermieden.

Alle gesammelten Handys sollen fachgerecht recycelt oder, wenn sie noch verwendbar sind, nach einer professionellen Datenlöschung weiter verwendet werden. Einen Hinweis gibt die Gemeinde: „Auf Nummer sicher geht man beim Datenschutz, indem vor Abgabe des Handys möglichst alle persönlichen Daten gelöscht und die SIM- und andere Speicherkarten entfernt werden.“

Sammlung noch bis zum 1. März

„Wir beteiligen uns an der Handy-Aktion NRW, weil wir Ressourcen erhalten wollen und Gutes damit tun möchten“, erläutert das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Altkreis Warburg.

Noch bis zum 1. März kann, wer möchte, sein Handy bei der Sammelbox abgeben. Der Erlös aus der von der evangelischen Kirchengemeinde durchgeführten Aktion kommt Menschenrechtsprojekten von Brot für die Welt und der Vereinten Evangelischen Mission zugute.

Informationen rund um Rohstoffabbau, Produktion und Entsorgung von Mobiltelefonen und zur Handy-Sammelaktion gibt es auch im Internet unter www.handyaktion-nrw.de .