Die Graf-Dodiko-Schule mit Standorten in Warburg, Ossendorf und Daseburg bleibt am Montag ebenso geschlossen wie die Warburger Falkschule und die Katholische Grundschule in Scherfede, berichtet Dodiko-Leiterin Birgitt Vonde im Namen aller Schulen am Freitagabend.

Gleiches gilt für die Grundschule an den 7 Quellen in Willebadessen. Dort wird derzeit gebaut und auch ein Kran steht auf dem Grundstück.

Für die Lehrer ist der Tag allerdings nicht frei. Sie sind in der Schule und kümmern sich um die Kinder, die den kurzfristigen Unterrichtsausfall nicht mitbekommen haben.

Für die Kinder anderer Schulen gilt: Die Eltern sollten am Montag selbst entscheiden, ob sie ihren Nachwuchs zur Schule fahren lassen. Das trifft nach Informationen der Stadtverwaltung Borgentreich vom Freitagmittag auch für die Katholische Grundschule der Orgelstadt zu. Auch dort entscheiden die Eltern.