Warburg/Willebadessen/Borgentreich (WB/dal). Aufgrund der Warnungen vor dem Sturmtief „Sabine“ haben am Wochenende weitere Schulen im Warburger Land für den Schultag am Montag, 10. Februar, Anweisungen herausgegeben.

In Warburg hat das Johann-Conrad-Schlaun-Berufskolleg auf seiner Internetseite erklärt, dass Eltern bzw. volljährige Schüler entscheiden sollen, „ob der Schulweg zumutbar und sicher ist. Für Schüler in einem Berufsausbildungsverhältnis findet die Ausbildung für den Fall, dass das Berufskolleg wegen extremer Witterungsverhältnisse nicht zu erreichen ist, im Ausbildungsbetrieb statt, soweit dieser zumutbar erreicht werden kann“.

Am Theresia-Gerhardinger-Berufskolleg in Rimbeck fällt der Unterricht Montag aus. Praxiseinsätze bleiben hiervon unberührt.

An der Sekundarschule in Warburg und am Teilstandort Borgentreich gibt es am Montag keinen Unterricht. Die Schulen sind aber geöffnet. Doch eintreffende Kinder werden betreut, bis sie gefahrlos nach Hause gehen können. In Borgentreich sollen die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder am Montag zur Katholischen Grundschule Borgentreich fahren lassen oder nicht.

In Willebadessen fällt der Unterricht in der Sankt-Nikolaus-Grundschule Peckelsheim, der „Schule an den 7 Quellen“ in Willebadessen und in der Eggeschule in Peckelsheim aus.