In der Aula des Gymnasiums Marianum haben Andrea Kim (Violine) und Martin Klett (Klavier) den Zuhörern am Samstagabend ein intensives und begeisterndes Musikerlebnis beschert. Der Abend stand unter dem Motto „En Duo“. Foto: Peter Ernst

Von Peter Ernst

Warburg (WB). Ein intensives und begeisterndes Musikerlebnis bescherten am Samstagabend die Geigerin Andrea Kim und der Pianist Martin Klett den weit über zweihundert Besuchern des Warburger Meisterkonzerts. Der Abend im Gymnasium Marianum stand unter dem Motto „En Duo“.

Wenn auch die beiden Musiker bereits zum wiederholten Mal in der Aula zu hören waren, gelang es dem Duo mit diesem Konzert die hohen Erwartungen nochmals zu übertreffen. Es ist die wohl verbreitetste Zweier-Besetzung des klassischen Repertoires, mit einer beeindruckenden Liste an großen Kompositionen und legendären Interpreten.

Neben Mozart war es vor allem Ludwig van Beethoven, der die Werkgattung nachhaltig geprägt hat. Das liegt freilich schon über zwei Jahrhunderte zurück – und doch klang die fünfte Violinsonate des Bonner Meisters in den Händen von Andrea Kim und Martin Klett verblüffend frisch und unverbraucht.

Feines Gespür für die reichen Klangfarben

Die lyrische Sanglichkeit, aber auch die plötzlichen Umbrüche in der sogenannten „Frühlingssonate“ wirkten in der Tat so, als wäre die Tinte auf dem Notenpapier noch nicht ganz trocken – und Beethoven nicht schon im 250. Lebensjahr. Ein atemberaubender Konzertauftakt war es allemal.

Eine stilistische Neuorientierung ganz anderer Art stellte Martin Klett dann solistisch vor: Die insgesamt 24 Préludes für Klavier von Claude Debussy markieren den Umbruch zwischen Impressionismus und Expressionismus, und gleichzeitig lässt sich in ihnen das weite Ausdrucksspektrum des französischen Tonsetzers wie in einem Brennglas erhören.

Am Samstagabend stand zwar nur eine kleine Auswahl der Préludes auf dem Programm. Doch Martin Klett genügte das, um sein feines Gespür für die reichen Klangfarben und die exotische Rhythmik der meisterhaften ­Miniaturen unter Beweis zu stellen.

Musik wirkt leichtfüßig und sogar zerbrechlich

Der zweite Teil des Warburger Meisterkonzerts war allein Franz Schubert gewidmet. Dessen Fantasie in C-Dur haben Kim und Klett Schuberts „Sei mir gegrüßt“ als Lied ohne Worte vorangestellt, gewissermaßen als Prélude zum mächtigen Konzertstück.

Nicht nur auf die große Form, auch auf den virtuosen Glanz hat es der Komponist in dem gut ­30-minütigen Opus abgesehen, klingt doch in der Variationsfolge bereits das romantische Virtuosentum des 19. Jahrhunderts an. Andrea Kim und Martin Klett vollbrachten bei ihrem Auftritt das Kunststück, die Musik bei allen technischen Hürden doch noch leichtfüßig und sogar zerbrechlich wirken zu lassen.

Wenn auch dem begeistert ­applaudierenden Publikum eine Zugabe verwehrt blieb, so hatte man doch die Gewissheit gewonnen, einer außerordentlichen Sternstunde beigewohnt zu haben.