Warburg (WB/vsm). Nach vier Jahren hat Aloys Hellmuth den Vorsitz über der VdK-Ortsverband Warburg-Hohenwepel abgegeben. Bei der Jahreshauptversammlung bei Tönsfeuerborns standen nun die Neuwahlen des Vorstandes an. Den Vorsitz des Ortsverbandes hat nun Johannes Hellmuth inne.

„Seit 2001 habe ich den VdK in Hohenwepel im Vorstand mitgestaltet und war auch zwei Jahre als Schriftführer im Kreisvorstand tätig. Nun möchte ich den Vorsitz in jüngere Hände geben“, begründete Hellmuth seine Entscheidung, nicht mehr zur Wahl anzutreten. Die Anwesenden dankten ihm mit Applaus.

Arbeit von Aloys Hellmuth gewürdigt

Wahlleiter Rainer Spellerberg betonte, welch gute Arbeit Aloys Hellmuth und sein Vorgänger, der Ehrenvorsitzende Dieter Schniedermeyer, in den vergangenen Jahren geleistet haben. Der neue Vorsitzende, Johannes Hellmuth, wurde einstimmig gewählt. Der 58-jährige Berufsfeuerwehrmann bedankte sich für das große Vertrauen. Seit 39 Jahren arbeitet der Vater zweier erwachsener Töchter in der Kreisleitstelle in Brakel.

Als zweiter Vorsitzender löst Ronald Knop Dieter Brechtken ab. Auch Kassierer Heiner Lücking stellte sich nicht wieder zur Wahl. Seinen Posten übernimmt Kerstin Spellerberg. Renate Schwarzenbart wurde in ihrem Amt als Schriftführerin bestätigt. Ebenso wie die erste Frauenbeauftragte Elisabeth Martin. Zur zweiten Frauenbeauftragten wurde Elisabeth Strathaus gewählt.

Tagesfahrt und Reise sind angedacht

Vervollständigt wird der Vorstand durch die Beisitzer Hermann Rose und Elmar Huhmann. Das Kassenprüfer-Trio setzt sich aus Aloys Ricken, Günter Henke und Michaela Gottschalk-Bierhoff zusammen. Mit dem neuesten Mitglied Hans Schramm aus Menne erhöht sich die Mitgliederzahl des Ortsverbandes Hohenwepel auf 155 Mitglieder.

Derzeit wird innerhalb des Ortsverbandes überlegt, wieder eine mehrtägige Reise auf die Beine zu stellen und zudem eine Tagesfahrt im Mai zu organisieren. Die aktuellen Termine des VdK-Ortsverbandes Hohenwepel sollen zusätzlich im Internet bekannt gegeben werden: www.hohenwepel.de