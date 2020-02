Ein umgewehter Anhänger hat am Morgen die A44 in Richtung Dortmund blockiert. Foto: Jürgen Vahle

Gegen 7.50 Uhr erfasste eine Böe auf der Talbrücke Twiste zwischen Wormeln und Welda in Richtung Dortmund einen Lastwagen. Der nach Angaben der Polizei mit Styropor beladener Anhänger kippte um. Der Fahrer blieb unverletzt, die A44 musste in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden. Starken Winde hatten die Bergungsarbeiten auf der Brücke erschwert, die immer noch andauern. Zwar ist der Lastwagen mittlerweile von der Straße, aber der Stau löst sich nur sehr langsam auf.

Stadtgebiet Warburg

„Im Stadtgebiet Warburg ist es bis Montagmorgen um 5.15 Uhr ruhig geblieben“, berichtet Wehrleiter Jürgen Rabbe. „Wir wären aber für eine größere Schadenslage vorbereitet gewesen. Das Personal für eine örtliche Einsatzleitung war informiert, die Fachberater von DRK und THW standen abrufbereit. Zum Glück mussten wir den Ausnahmezustand aber nicht schalten“, sagt Rabbe. Am Sonntagnachmittag habe die Wehr in Absatimmung mit den Kollegen der Feuerwehr Lichtenau entschieden die K23 zwischen Blankenrode und Hardehausen zu sperren. Rabbe: „Die Strecke ist bei Sturm sonst ein Einsatzschwerpunkt für uns.“

In Dössel hat die Feuerwehr einen Baum entfernt. Foto: Feuerwehr In Dössel hat die Feuerwehr einen Baum entfernt. Foto: Feuerwehr

Gegen 5.15 Uhr wurde der Warburger Wehr der erste Einsatz gemeldet. In Dössel war ein Baum auf die Straße Richtung Warburg gestürzt. Die Löschgruppe Dössel rückte aus. Fast zeitgleich waren am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr zwei Bäume in Calenberg umgestürzt. Zur ersten Einsatzstelle eilten die Kameraden der Löschgruppe Calenberg. Die Löschgruppe Wormeln übernahm den zweiten umgestürzten Baum in Calenberg.

Stadtgebiet Borgentreich

Im Stadtgebiet Borgentreich musste die Feuerwehr lediglich zu zwei sturmbedingten Einsätzen ausrücken. Am Sonntagabend war gegen 21.30 Uhr ein Baum auf die „Alte Bundesstraße“ gestürzt. Mitglieder des Löschzuges Borgentreich sorgten dafür, dass die Straße wieder frei befahrbar war. Am frühen Montagmorgen rückte der Löschzug Lütgeneder gegen 4.30 Uhr aus. Ein Ast war auf die K 21 zwischen Lütgeneder und Großeneder gestürzt. Die Einsätzkräfte räumten die Straße wieder frei.

Stadtgebiet Willebadessen

Auch im Stadtgebiet Willebadessen waren die Feuerwehrkameraden auf „Sabine“ vorbereitet. Benjamin Ortmann: „Vorsorglich hatten wir bereits am Sonntagabend ab 20 Uhr die Strecke von Willebadessen nach Lichtenau-Kleinenberg gesperrt.“ Um 19.45 Uhr mussten die Feuerwehrleute aus Schweckhausen den ersten umgestürzten Baum von der Straße beseitigen.

Ebenfalls wegen umgestürzter Bäume sei am Montagmorgen gegen kurz vor 5 Uhr eine Strecke durch ein Waldgebiet gesperrt worden: zwischen Fölsen und Peckelsheim. Wehrleiter Benjamin Ortmann: „Zum Glück ist es bei uns ruhig geblieben.“ Deutlich mehr hatten die Einsatzkräfte im Norden des Kreises zu tun.