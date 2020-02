„Ihr habt in den vergangenen Jahren eine vorzügliche Arbeit gemacht“, lobte Vereinsmitglied Franz-Josef Koßmann und überreichte im Namen aller Blumen an die Vorsitzende Erika Kraut, den zweiten Vorsitzenden Wolf Chudnochkowski, den Kassierer Lothar Klaas und die Schriftführerin Brunhilde Gronau-Leifels.

Wanderer besuchen Christian Haase in Berlin

Vom 4. bis 6. November 2020 geht es in die Landeshauptstadt und den Bundestag. 18 Mitglieder freuen sich auf die Fahrt nach Berlin. „Wir hatten nach einer Wanderung mit Bundestagsmitglied Christian Haase im vergangenen Jahr in dessen Büro nachgefragt, ob wir ihn einmal in Berlin besuchen dürfen. Das hat nun geklappt“, freuten sich die Vorstandsmitglieder.

Aus der Versammlung kam der Vorschlag, beim Wandern doch auch wieder zu singen. Diese Idee soll nun umgesetzt werden. „Wir werden Liedtexte verteilen und es dann einfach ausprobieren“, sagte Schriftführerin Gronau-Leifels.

Sonnenaufgangs-Wanderung zum Desenberg

Die Warburger EGV-Abteilung hat derzeit 65 Mitglieder. 29 von ihnen sind im vergangenen Jahr 1384 Kilometer gewandert. Dreizehn Wanderungen sind für dieses Jahr vorgesehen. Zum Auftakt steht am 22. Februar die Grünkohlwanderung zum Dalheimer Kaffegarten an, natürlich um nach den etwa acht Kilometern Strecke auch den Grünkohl zu genießen.

Eine besondere Tour soll auch in diesem Jahr wieder die Sonnenaufgangs-Wanderung zum Desenberg am 1. Mai, Abmarsch 4.30 Uhr, werden. Der Grillnachmittag ist am 8. August, von Warburg aus geht es zum Kurgarten nach Germete.