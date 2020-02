Warburg (WB). Dienstpläne schreiben, den Stationsalltag organisieren, Patienten versorgen: Diese Erfahrungen sammelten 20 Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Brakel im Helios-Klinikum Warburg. Fünf Wochen lang kümmerten sie sich eigenverantwortlich um alle Aufgaben, die für den Pflegedienst auf der Geriatrie und in der geriatrischen Tagesklinik anfallen.

Dabei standen den Azubis die Pflegefachkräfte der Station, Lehrer und speziell ausgebildete Praxisanleiter zur Seite. Das Projekt wurde zum zweiten Mal in Warburg ausgerichtet.

Die Position der Bereichsleitung übernahm dabei Jasmin Rais.

Für das Berufsleben entscheidende Erfahrungen gesammelt

„Durch das Projekt haben wir die einmalige Möglichkeit bekommen, in einem geschützten Rahmen, schon während der Ausbildung, die gesamte Versorgung der Patienten zu übernehmen und die Aufgaben im Team eigenständig zu koordinieren“, sagt Jasmin Rais. „Dadurch haben wir Erfahrungen gesammelt, die für unser zukünftiges Berufsleben entscheidend sind.“

Die Stationsleitungspositionen wurden von Konstantin Ben Gasior und Chelsea-Marielle Reiche besetzt.

„Das Projekt hat uns allen mehr Sicherheit im selbstständigen Arbeiten gegeben. Wir alle konnten viel daraus lernen“, berichtet Reiche.

„In meiner Funktion als Stationsleiter hatte ich ein spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit Hürden aber auch Erfolgen. Ich bin sehr dankbar, dass es in dieser Form solch ein Projekt gibt“, fügt ihr Kollege Konstantin Ben Gasior hinzu.

Schüler beenden im August ihre Ausbildung

Alle Schüler beenden im August ihre Ausbildung. Sie alle konnten in diesem Projekt ihre Erfahrungen aus dem Praxis- und Theorieunterricht ins Projekt einfließen lassen. Der Kursus wurde in drei Schichten auf die genannten Abteilungen verteilt.

Pflegeschüler zeigen Verantwortungsbewusstsein

Pflegedirektorin Andrea Störmer war begeistert davon, wie gut sich die Pflegeschüler auf der Station behaupteten. „Ich freue mich sehr über das hohe Maß an Verantwortungsbewusstsein. Die Schüler waren mit viel Engagement und Herzblut bei der Sache. Zudem meisterten sie Herausforderungen, mit denen sie als Azubis sonst nicht konfrontiert werden“, sagt Störmer.

„Das Projekt war nicht nur für die Schüler und unsere Kollegen eine Bereicherung, sondern auch für unsere geriatrischen Patienten. Es war interessant zu beobachten, wie gut so unterschiedliche Generationen miteinander interagieren können“, bilanziert Dr. Ulf Peter Langhans, Chefarzt der Geriatrie.

Auch beim Aufbau der geriatrischen Tagesklinik hätten sich die Schüler gut eingebracht. „Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.“

Dr. Ludger Wesche, der Ärztliche Direktor, und Klinikgeschäftsführer Tobias Hindermann freuen sich ebenfalls, dass das Projekt wieder im Helios-Klinikum Warburg ausgerichtet wurde.

Zufrieden war auch Ute Pägel, Leiterin des Bildungszentrums Weser-Egge: „Das, was die Auszubildenden in diesem speziellen praktischen Einsatz gezeigt haben, kann man nicht hoch genug loben und werten. Ein besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern der Geriatrie, die im Hintergrund einfach anwesend und für Fragen stets ansprechbar waren. Ohne sie wäre so ein Projekt nicht möglich.“