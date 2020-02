So soll nach den Plänen von Architekt Andreas Kropp der Flusserlebnispunkt an der Diemel aussehen. Foto: Architekturbüro Kropp

Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Die neue Regierungspräsidentin Judith Pirscher (FDP) ist am Montag mit zwei großen Schecks der Landesregierung für zwei Projekte nach Warburg gekommen.

Im Rathaus Zwischen den Städten hat sie Fördergelder für den geplanten Flussbegegnungspunkt in der Altstadt unterhalb der Diemelbrücke sowie für den Digitalpakt am Hüffertgymnasium überreicht.

Regierungspräsidentin Judith Pirscher hat zwei Förderbescheide an Bürgermeister Michael Stickeln übergeben. Foto: Jürgen Vahle

Konkret unterstützt die Landesregierung das Vorhaben an der Diemel, das mit gut 140.000 Euro veranschlagt ist, mit einer Fördersumme von 112.000 Euro. Der Rest wird aus dem Stadtetat gedeckt. Beim Digitalpakt Hüffertgymnasium fließen 161.500 Euro aus Düsseldorf und Berlin nach Warburg. 16.000 Euro muss die Stadt noch übernehmen.

Flusserlebnispunkt

Der Warburger Architekt An­dreas Kropp hat das Projekt „Flussbegegnungspunkt Diemel“ unlängst im Bezirksausschuss detailliert vorgestellt.

Er soll in den Diemelauen in der Altstadt unweit der beiden bereits vorhandenen Landschaftsliegen gebaut werden und eine neue Attraktion am viel befahrenen Diemelradweg werden.

Mischung aus Rast- und Kinderspielplatz sowie Erlebnispunkt

Es wird eine Mischung aus Rast- und Kinderspielplatz sowie Erlebnispunkt, bei dem die Geschichte der Warburger Mühlen dokumentiert wird. Die ganze Anlage soll so gebaut werden, dass sie auch bei Hochwasser schadlos überschwemmt werden kann.

Die Idee des „Flussbegegnungspunktes“ fußt auf einem Vorschlag des Warburger Heimat- und Verkehrsvereins.

Für die Regierungspräsidentin steht fest, dass mit dem Projekt die Aufenthaltsqualität gesteigert wird. Es helfe der Stadt bei der weiteren touristischen Entwicklung. Warburg baue so zum einen das Angebot für Städtetouristen, Wanderer, Rad- und Kanufahrer aus. Außerdem sei es auch wichtig, dass sich die Warburger selbst in ihrer Stadt wohlfühlen.

Fertigstellung ist Ende des Jahres vorgesehen

Nach Informationen von Ulrich Klare vom Bauamt der Stadt soll der neue Flusserlebnispunkt spätestens Ende des Jahres fertig sein.

Allerdings gebe es wie auch bei der Renaturierung des Kälberbaches in Germete wasserrechtliche Termine zu beachten. Einen Spatenstich oder gar die Eröffnung zum Kälkenfest könne er daher noch nicht zusagen. Man bleibe in dieser Frage im Gespräch.

Digitalpakt

Weiteres Fördergeld von Bund und Land fließt auch in den Digitalpakt Hüffertgymnasium.

Hinter dem etwas sperrigen Namen steckt das Verlegen von Netzwerkkabeln in der gesamten Schule.

Der Altbau ist bereits ausgestattet, beim Neubau sei man auf einem guten Weg, berichtet Ulrich Klare.

Investitionen in Hardware und pädagogische Konzepte

Ein Teil der Fördersumme fließt aber nicht nur in die Hardware, sondern auch in die pädagogischen Konzepte.

Der Digitalpakt schafft die Grundvoraussetzungen dafür, dass die Kinder an der größten Schule in Trägerschaft der Stadt in Zukunft noch stärker als bislang lernen, verantwortungsvoll und selbstständig mit digitalen Medien zu lernen.

Für Warburgs Schulamtsleiter Olaf Krane ist das erst der Anfang: „Auch die anderen Schulen müssen nach und nach so ausgestattet werden.“ Für Warburgs Bürgermeister Michael Stickeln steht fest, dass Warburg als ausgesprochener Schulstandort auch eine besondere Verantwortung habe. „Wir wollen, dass die Schulen deutlich digitaler werden.“