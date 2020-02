Von Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB). Mit einer Lichterprozession zum Patronatsfest Mariä Lichtmess ist die KFD Warburg-Altstadt traditionell in das neue Jahr gestartet. Nach der heiligen Messe in der Pfarrkirche stellte das Organisationsteam den Damen bei Kaffee und Kuchen das Jahresprogramm vor und ehrte langjährige Mitglieder.

Schwiegermutter meldet an

Eine Anekdote wusste Ilse Busch zu erzählen: Vor vielen Jahren habe eine Dame der Katholischen Frauengemeinschaft bei ihr geklingelt, um den Jahresbeitrag einzuziehen.

Woraufhin Ilse Busch verwundert geantwortet habe, sie sei überhaupt kein Mitglied der KFD. „Doch, doch“, habe die darauffolgende Erwiderung gelautet, „Ihre Schwiegermutter hat Sie angemeldet.“

Das löste großes Gelächter bei den anwesenden Damen aus und so mancher Dame mag es ebenso ergangen sein. Ilse Busch blieb in der Frauengemeinschaft und freute sich nun über die Ehrung für ihre 40-jährige Treue in Form einer Urkunde und eines Blumenstraußes – ebenso wie Mathilde Hupp.

Verdiente Mitglieder geehrt

Besuch erhalten demnächst Christa Bosse und Hedwig Vorschütz, die vor 50 Jahren in die Frauengemeinschaft eintraten. Ebenso Marianne Schafmeister, die seit stolzen 60 Jahren Mitglied ist und an der Feier nicht teilnehmen konnte.

Die Frauengemeinschaft in der Warburger Altstadt feiert jeden dritten Mittwoch im Monat um 8 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien ihre Messe.

Am Freitag, 6. März, werden sie am Weltgebettag der Frauen aller Konfessionen in der evangelischen Kirche Maria im Weinberg teilnehmen.

Fahrt zu Kleinenberger Mysterienspielen

Am 26. März um 15 Uhr wird dann der jährliche „Schnuddelnachmittag“ mit frischen Waffeln im Arnoldihaus und dem Basteln von Wichteln ausgerichtet.

Ein Höhepunkt wird der Besuch der sechsten Kleinenberger Mysterienspiele am Freitag, 3. Juli, sein. Bei dieser Veranstaltung werden die acht Stationen zu Fuß abgegangen. Die Strecke umfasst insgesamt etwa zweieinhalb Kilometer. Die Mysterienspiele werden nur alle sechs Jahre ausgerichtet.

Natürlich darf auch die Fahrt zur Freilichtbühne nach Bökendorf am Freitag, 17. Juli, nicht fehlen. Dort wird in diesem Jahr „Der kleine Horrorladen“ aufgeführt. Alle weiteren Termine und Anmeldemöglichkeiten werden zeitnah durch die KFD bekannt gegeben.