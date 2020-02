Warburg (WB). Schon seit vielen Jahren spendet der BVB-Fanclub Desenberg-Warburg den Reinerlös seiner Sommerfeste an gemeinnützige Einrichtungen und Vereine. So freuten sich die Fans auf ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung im Wormelner Sportheim darüber, wieder einen Betrag in Höhe von 500 Euro spenden zu können.