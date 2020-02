Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Der „Tod eines Handlungsreisenden“ von Arthur Miller ist weltweit auf unzähligen Bühnen gespielt worden. „Death of a Salesman“, so der amerikanische Originaltitel, hatten ganze Schülergenerationen als Pflichtlektüre. Verfilmungen gibt es mit Dustin Hoffman und Heinz Rühmann in der Hauptrolle. Am Dienstagabend stand das Stück auf dem Spielplan des Warburger Theaters im Pädagogischen Zen­trum. Es wurde keine leichte Kost, aber eine grandiose schauspielerische Leistung geboten.

Alles führt zur Tragödie

Im Kern wird in dem Drama der Konflikt zwischen William „Willy“ Loman und seinem Sohn Biff beschrieben. Der Vater ist ein alternder Handlungsreisender (63), der beruflich immer weniger Erfolg und ständig Geldsorgen hat. Er lebt aber in einer Welt, in der nur Leistung, Erfolg und der äußere Schein zählen. Doch Biff und auch sein Bruder Happy haben wie ihr Vater beruflich wenig Glück. Der eine ist ein Schulversager, der andere ein Schürzenjäger.

Die Familie wird ihren eigenen Ansprüchen und denen der Gesellschaft nie gerecht. Sohn Biff, der lieber ein ganz anderes Leben geführt hätte, wird für Willy Loman zur bitteren Enttäuschung, spiegelt sich doch sein ganzes Elend im Verhalten seines Sohnes wider. All dies führt schließlich zur Tragödie. Um ein Vermögen aus einer Lebensversicherung zu bekommen und so finanziell doch noch mithalten zu können, bringt sich Willy Loman schließlich um.

Schneller Wechsel der Zeitebenen

Das Ensemble des Euro-Studios Landgraf bewies am Dienstag im auch wegen des Wetters nicht ganz gefüllten PZ, warum das Drama 1949 zunächst mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden war und in der Folge alle wichtigen Theaterpreise abräumte. Die Handlung wurde durch den schnellen Wechsel verschiedener Zeitebenen vorangetrieben. Die Bühne bildete gleichzeitig mehrere Spielorte: eine Küche, ein Garten, eine Bar, ein Hotel.

Beginnend mit der trostlosen Trauerfeier für Loman folgten Passagen aus verschiedenen Phasen des Familienlebens, die keiner Chronologie zu folgen schienen. Sie zeichneten aber nach und nach das Bild einer Familie, „in der nicht einmal zehn Minuten die Wahrheit gesagt wird“, wie Biff (Julian Härtner) irgendwann bemerkte.

Zierl gibt Loman unglaubliche Tiefe

Im Zentrum: Willy Loman, dem der Schauspieler Helmut Zierl eine unglaubliche Tiefe gab. Er mimte den Handlungsreisenden so intensiv, dass er bei der Verabschiedung vom Publikum Minuten brauchte, bis ihm ein erstes Lächeln über die Lippen kam. Zierl, den viele aus seichteren TV-Rollen in Rosamunde-Pilcher-Filmen kennen, meisterte den Spagat zwischen dem selbstbewussten und optimistischen Vertreter hin zu einem völlig desillusionierten und von der Gesellschaft zerstörten Versager grandios.

Sein Spiel war so gut, dass man als Zuschauer in einem Moment am liebsten auf die Bühne geklettert wäre, um ihn in den Arm zu nehmen. Wenige Minuten später hätte man ihn dann aber wegen seiner Borniertheit in den Allerwertesten treten müssen.

Eine beklemmende Charakterstudie

Zierls Schauspiel-Kollegen, allen voran Patricia Schäfer als fast schon devote Ehefrau Linda und Martin Molitor, der in der Doppelrolle als Lomans Nachbar und Chef zu sehen war, sorgten dafür, dass die extrem dichte Atmosphäre der Aufführung durchgehalten werden konnte.

Sie alle machten das Stück zu einer beklemmenden Charakterstudie eines Menschen, der in einer profitorientierten Gesellschaft zum Verlierer wird. Jeder Psychotherapeut hätte an Familie Loman, deren Bekannten und Kollegen sein Knacken gehabt. Das Publikum übrigens auch, das nach viel Applaus nachdenklich in die Nacht ging.