Von Jürgen Vahle

Warburg (WB). Etwa 600 Grundschüler aus 25 Klassen werden in den kommenden Wochen im Warburger Stadtgebiet im wahrsten Sinne des Wortes um die Wette lesen. Zum fünften mal wird die „Aktion Lesetaler“ gestartet, an der die Graf-Dodiko-Schule und die Katholische Grundschule Scherfede/Rimbeck, acht öffentliche Büchereien und die Warburger Bürgerstiftung als Sponsor beteiligt sind.

Bis zum 8. Mai sollen die Erst- bis Viertklässler so viele Bücher wie möglich lesen, anschließend auf einem Zettel kurz beschreiben und dafür dann Lesertaler sammeln. Die Klassen mit den meisten Lesetalern erhalten Pokale.

Für alle Kinder der beiden Schulen gibt es zudem eine besondere Autorenlesung, die in weiten Teilen von der Bürgerstiftung Warburg finanziert wird. Erwartet wird am 17. und 18. Juni der Kinderbuchautor und Synchronsprecher Christian Seltmann, der viermal in der Graf-Dodiko-Schule und zweimal in der Grundschule Scherfede/Rimbeck vor größeren Gruppen liest.

Tausende Bücher werden gelesen

Er trägt dann aber nicht einfach vor. Geplant sind Mitmach-Lesungen, die aufgezeichnet werden. Jedes Kind erhält im Anschluss eine Audio-Datei und kann sie gemeinsam mit den Eltern auf langen Autofahrten noch einmal hören.

Die Lesetaler haben sich bereits in der Vergangenheit als echte Motivation für die Mädchen und Jungen erwiesen, ein Buch auszuleihen und zu verschlingen. 2012 nahmen 485 Kinder teil, die 2656 Bücher lasen und bewerteten. Zwei Jahre später waren es zwar nur 462 Kinder aus Warburg und Scherfede. Sie lasen aber 3054 Bücher. Eine weitere Steigerung gab es 2017 bei der jüngsten gemeinsamen Lesetaler-Aktion der beiden Grundschulen. 552 Kinder schmökerten in 3745 Büchern.

Für die beteiligten Büchereien in Germete, Daseburg, Menne, Warburg-Neustadt, Scherfede, Welda, Ossendorf und Bonenburg sei es wichtig, die Kinder nicht nur an das Lesen, sondern auch an die Technik des Ausleihens von Büchern heranzuführen, macht Johannes Sonntag (Leiter der KÖB Germete und Projektkoordinator) deutlich.

Bürgerstiftung steuert 1500 Euro bei

Daher können die Mädchen und Jungen in den ersten drei Wochen des Aktionszeitraums auch nur Lesetaler für Bücher bekommen, die in den teilnehmenden Büchereien ausgeliehen wurden. Später gehen auch Bücher aus Schulbüchereien in die Wertung ein.

Die beiden Schulleiterinnen Birgitt Vonde (Graf-Dodiko-Schule) und Elke Czapski-Schulz (Katholische Grundschule Scherfede/Rimbeck) schätzen an der Aktion, dass so auch Kinder mit Literatur in Berührung kommen, bei denen Lesen und Vorlesen zu Hause keine große Rolle spielen. „Das Projekt fördert die, die sonst keinen Zugang dazu haben“, sagt Elke Czapski-Schulz.

Für die Warburger Bürgerstiftung sei diese Art der Leserförderung natürlich ein Sponsoring wert, berichtete Vorstandsvorsitzender Winfried Volmert. Die Stiftung unterstützt die Lesertaler-Aktion mit 1500 Euro.