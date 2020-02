2015 war Bernd Heidenreich der erste, der den mit 2000 Euro dotierten Kulturpreis der Stadt erhalten hat. Stadtheimatpfleger und Freund Uli Nolte beschrieb ihn damals liebevoll als „einen der größten Künstler, den die Hansestadt hervorgebracht hat – und auch einen der größten Lebenskünstler, den ich kenne. Dazu noch ein liebenswerter Dickkopf!« Viel besser kann man ihn wohl nicht charakterisieren.

Lehre als Maler und Lackierer

Geboren wurde Bernd Heidenreich am 2. Februar 1951 in Warburg. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er eine Lehre als Maler und Lackierer bei Malermeister Theo Hartmann in Warburg. Seine berufliche Tätigkeit setzte er bei der Firma Henschel in Kassel fort. Bereits in dieser Zeit beschäftigte er sich intensiv mit Malerei und Kunst, insbesondere mit den deutschen und französischen Impressionisten, wie Liebermann und Menzel, Pissaro und Gauguin.

1971 zog Bernd Heidenreich nach Bamberg. Dort war er in einer Werkstatt für Kirchenrestaurierungen tätig. In Bamberg nahm er Kontakt mit der dortigen Kunstszene auf und vertiefte seine Auseinandersetzung mit der deutschen romantischen Malerei und der klassischen Moderne, vor allem den Malerkreisen um die Jahrhundertwende. In dieser Zeit entstanden erste Porträtversuche und Landschaftsskizzen.

Seit 1990 wieder in Warburg

1983 kehrte Heidenreich nach Warburg zurück. Es folgte ein einjähriger Aufenthalt in Berlin, wo er sich mit der internationalen Malerei beschäftigte, wie sie in den Berliner Museen und Galerien vertreten ist. Einen Aufenthalt in Düsseldorf nutzte er zur Auseinandersetzung mit der Düsseldorfer Schule, insbesondere mit den Gebrüdern Achenbach und Kohlschein.

Erste größere Studienreisen führten Heidenreich nach Italien, Spanien und Mallorca sowie nach Ostasien. Es entstanden zahlreiche Porträts, Landschaften und Städtebilder. Seit 1990 lebte Bernd Heidenreich als freischaffender Künstler wieder in Warburg. Seitdem führte er Auftragsarbeiten aus und wirkte bundesweit in verschiedenen Ausstellungsprojekten mit.