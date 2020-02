Das Bauprojekt hatte in den vergangenen Wochen für viel Diskussion unter den Anliegern des Ahornwegs und der Lessingstraße gesorgt. Die Nachbarn hatten sich auch über eine Unterschriftenliste gegen die Bebauungsplanänderung ausgesprochen. Sie wollten, dass nur nach den Vorgaben des geltenden Plans gebaut werden darf. In mehreren Ausschuss-Sitzungen, bei einem Vor-Ort-Termin und in einer Bürgerversammlung hatten sich die Anlieger, der Investor, das Bauamt und die Architekten über das Vorhaben ausgetauscht und bisweilen gestritten.

Burkhard Okel will eine modernes Mehrfamilienhaus mit einem Flach- statt Satteldach errichten. Auch bei der Gebäudehöhe sowie bei der Zahl der zulässigen Wohnungen weicht sein Vorhaben vom alten Bebauungsplan ab. CDU und Bürger Union waren der Ansicht, dass das Vorhaben in weiten Teilen baurechtlich in Ordnung sei und die beantragten Änderungen die Situation eher verbessern. Die SPD lehnte das Vorhaben mit dem Hinweis auf die Stimmung in der Nachbarschaft ab.