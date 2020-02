Warburg (WB/vah). Der Warburger Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend den Bau einer großflächigen Fotovoltaik-Anlage auf einem Acker an der Autobahn 44 einstimmig befürwortet. Die Landwirtsfamilie Tillmann aus Welda will sie dort errichten, scheitert aber seit Jahren an den Genehmigungsbehörden (wir berichteten am Samstag).