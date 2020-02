Warburg (WB/vsm). Was kann ich selbst tun, damit sich die Klimakrise nicht weiter verschärft? Mit dieser Frage setzten sich am Donnerstagvormittag mehr als 400 Schüler des Hüffertgymnasiums Warburg, eingeteilt in Mittel- und Oberstufe, in der Umweltbildungsveranstaltung unter dem Motto „Unser Klima. Meine Energie. Deine Zukunft“ auseinander.