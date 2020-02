Warburg-Ossendorf (WB). Pünktlich zur Karnevalszeit übernehmen auch in Ossendorf die Narren das Ruder. Traditionell werden in der Heinberghalle Weiberkarneval und Kinderkarneval gefeiert. Höhepunkt der Narrensession ist und bleibt die große Prunksitzung am Sonntag, 23. Februar.