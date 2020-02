Warburg-Germete (WB). Die Spannung im Luftkurort Germete steigt: Am Samstag, 15. Februar, wird beim Karneval aller Vereine in der Schützenhalle der neue Träger des „Leitauers“ bekannt gegeben. Beginn ist um 19.33 Uhr.

Mit dem Orden ehren die Karnevalisten seit einigen Jahren denjenigen Germeter, der sich im Vorjahr als besonders schlitzohrig erwiesen hat – oder meinte, besonders schlitzohrig gewesen zu sein. „Leitauer“ ist der plattdeutsche Ausdruck für Schlitzohr.

Daneben gibt es an dem Abend ein umfangreiches Karnevalsprogramm. Da die Sitzung in den ­vergangenen Jahren oft bis kurz vor Mitternacht dauerte, ist der Beginn diesmal um 30 Minuten vorgezogen worden – auf 19.33 Uhr.

Unter Leitung der Schützen werden Büttenreden, Tänze, Sketche und Revue-Aufführungen geboten. Vorgestellt werden auch Kostüme, die aus dem Spendenerlös des Kinderkarnevals im vergangenen Jahr finanziert wurden.

Natürlich bekommt auch die Ortsprominenz wieder den Spiegel vorgehalten. Die Büttenredner Marc und Harry haben im vergangenen Jahr ganz genau aufgepasst, welche wichtigen Ereignisse sich im Ort zugetragen haben. Sie verleihen im Anschluss an ihre Ausführungen auch den Orden.

Bevor es am Samstag in Germete in die Vollen geht, steht am heutigen Freitagabend die Generalprobe aller Akteure an. Dort werden nicht nur die letzten Details zum Programm besprochen, der ausrichtende Schützenverein bedankt sich auch bei allen Karnevalisten mit einem kleinen Umtrunk. Beginn ist um 19 Uhr.