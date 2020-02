Warburg (WB). 50 Narren haben am Samstagabend in der Germeter Schützenhalle beim Karneval aller Vereine ein dreistündiges Programm geboten. Dabei wurde auch der Narrenorden „Leitauer“ vergeben. Der ging in diesem Jahr an Ortsvorsteher Willi Vonde.

Sitzungspräsident Jürgen Vahle und Laudator Marc Engemann, beide seit 35 Jahren ein Karnevals-Team in Germete, zeichneten den CDU-Fraktionschef für seine narrensichere 45-jährige Amtszeit als Ortsvorsteher aus.

Willi Vonde (Mitte) wurde von Sitzungspräsident Jürgen Vahle und Laudator Marc Engemann (rechts) mit dem Karnevalsorden„Leitauer“ ausgezeichnet. Foto: Tobias Hoppe Willi Vonde (Mitte) wurde von Sitzungspräsident Jürgen Vahle und Laudator Marc Engemann (rechts) mit dem Karnevalsorden„Leitauer“ ausgezeichnet. Foto: Tobias Hoppe

„Der ist länger im Amt als die meisten hier auf der Welt sind“, analysierte Marc Engemann. Aber in all der Zeit sei er nicht einmal in einer Büttenrede durch den Kakao gezogen worden. Das sei eine starke Leistung.

Foto: Tobias Hoppe

Daneben nahmen die beiden Büttenredner alles und jeden aufs Korn. Das „Haus des Gastes“ wollten sie zu einem Hotel ausbauen. Die Aktionsgruppe „Hand in Hand“ tauften sie kurzerhand in „Hand am Humpen“ um. Auch die Schützen, die jetzt unter die Naturschützer und Vogelhausbauer gegangen seien, bekamen so manchen Seitenhieb ab.

Drei Stunden Bühnenprogramm

Die beiden Büttenredner forderten auch ein eigenes Nummernschild. Germete hätte es viel eher verdient als Warburg. Der Luftkurort bestehe schon 1000 Jahre. Warburg könne das Jubiläum erst 2036 feiern. Außerdem würde im Luftkurort nicht so viel geredet. Eine „Bretterbude auf dem Markt hätten die Schützen nach einem Samstagnachmittag stehen“, witzelten die beiden. Sie schlugen das Nummernschild LKG vor – für Luftkurort Germete.

Mit viel Aufwand hatten auch andere Karnevalisten ihre Auftritte vorbereitet.

„Fuego“ rockt über die Bühne

Gleich zweimal standen die von Sabrina Vonde und Kristin Beiboks trainierten Tanzmädchen auf der Bühne – als schwungvolle Funkenmariechen und als Rock’n’Roll-Tänzerinnen der Gruppe „Fuego“.

Lachsalven gab es für Monika Nolte aus Steinheim. Sie ist seit Jahren in Germete Karnevalsgast und klagte am Samstag über ihren Mann, der jetzt in Rente sei. Sie tröstete sich auf der Bühne mit so manchem Glas Bier.

Stümperhafte Bankräuber waren die „m&m’s“ – Simone und Christian Meinschien sowie Alexander und Michaela Müller. Der in den vergangenen Wochen im Geheimen eingeübte Sketch kam gut an. Gleiches gilt für die „Flotten Lotten“ unter Führung von Gabi Waldeier. Bei fetziger Musik wurden die Rollatoren schnell zur Tanzrequisite.

Tanz und Slapstick mit der Dorfjugend

Einen starken Mix aus Tanz und Slapstick hatte die Dorfjugend mit ein wenig Hilfe von Sabrina Vonde und Kathrin Eikenberg eingeübt. Ein ganz normaler Fernsehabend wurde auf der Bühne zu einer fetzigen Angelegenheit.

„Die tanzenden Strippen“ mussten gleich zwei Zugaben zum Abschluss des dreistündigen Programms geben. Foto: Tobias Hoppe „Die tanzenden Strippen“ mussten gleich zwei Zugaben zum Abschluss des dreistündigen Programms geben. Foto: Tobias Hoppe

„Die tanzenden Strippen“ bildeten den Abschluss des Programms – und das in völliger Dunkelheit. Ihre mit Leuchtdioden besetzten Kostüme waren die einzige Lichtquellen in der Halle. Gleich zu zwei Zugaben mussten sie noch ran, ehe Sitzungspräsident Vahle das Programm mit einer Polonaise durch die Halle beendete.

140 Teilnehmer beim Kinderkarneval