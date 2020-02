Von Ralf Benner

Warburg (WB). Die Heil- und Mineralquellen Germete sind auf Erfolgskurs und wollen weiter wachsen. Das geht aus dem Jahresergebnis 2019 hervor, das der heimische Mineralwasserproduzent am Montag vorgestellt hat.

Demnach hat das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Netto-Umsatz von 31,8 Millionen Euro (2018: 28,5 Millionen Euro) erzielt, eine Steigerung um 11,58 Prozent.

232 Millionen Flaschen in 2019 abgefüllt

Das Mineralwasser, das aus 16 Brunnen in einem Umkreis von fünf Kilometern rund um das Werk in Germete gefördert wird, wurde 2019 in 232 Millionen Flaschen abgefüllt (2018: 215 Millionen), ein Zuwachs um 7,82 Prozent.

Insgesamt konnten 225 Millionen Liter an Getränken vertrieben und verkauft werden, 5,84 Prozent mehr als noch 2018 (213 Millionen Liter).

Unternehmen will Eigenständigkeit erhalten

„Unser Unternehmen ist kerngesund und gut aufgestellt“, zieht Geschäftsführer Thomas Grah eine überaus positive Bilanz des vergangenen Geschäftsjahres. „Wir wollen unsere Eigenständigkeit weiter aufrecht erhalten“, sagt Grah. Denn seit 2016 gehört Germeta zur Schäff-Gruppe aus dem fränkischen Treuchtlingen (siehe Info-Kasten). Insbesondere im Gastronomiebereich will die Firma noch zulegen.

Marken-Relaunch

Die beiden Vorzeige-Marken des Unternehmens, Germeta und Warburger Waldquelle, sollen weiter forciert und in Zukunft noch besser vermarktet werden.

„Dazu gehört auch, die Marke Germeta zu verjüngen und edler zu gestalten“, kündigt Rolf-Rüdiger Mutter, zuständig für Verkauf und Marketing, an. Mit einem Relaunch der Marke – Stichtag dafür ist der 1. März dieses Jahres – soll Germeta noch deutlicher als Premiumprodukt hervorgehoben werden.

Ein Blick in die Produktionsstätte von Germeta. Foto: Ralf Benner Ein Blick in die Produktionsstätte von Germeta. Foto: Ralf Benner

Mit einem neuen Logo, das das bisherige Brunnen-Motiv zwar beibehält, aber mit dem Spruch „Meine Quelle seit 1679“ noch deutlicher auf den Ursprung des Mineralwassers im Luftkurort verweist, sowie neuen Produkten will der Mineralwasserproduzent nun in die Offensive gehen.

„Glasflaschen liegen derzeit im Trend, das Geschäft mit PET-Flaschen stagniert“, berichtet Geschäftsführer Thomas Grah.

Bioprodukte und Glasflaschen boomen

Dem Boom bei Bio und beim Glas tragen auch etliche neue Produkte des Unternehmens Rechnung, die ab dem 1. März auf den Markt kommen sollen. Etwa Bio Orange-Ingwer und Bio Zitrone von Germeta, natürlich aromatisiertes Mineralwasser aus dem Glas (0,7 Liter), zuckerfrei und mit wenig Kalorien.

Der Umstieg vom eingefärbten Grünglas auf Weißglas, den das Unternehmen bei einigen Produkten schon vollzogen hat, soll nun auch beim Warburger Waldquell (Medium und Still) fortgeführt werden.

Im Gegensatz zu anderen Produzenten, die auf eine individuelle Gestaltung ihrer Flaschen wert legen, will Germeta das sogenannte Pool-Gebinde, die einheitlichen Flaschen in zeitlosem Design, die in Kästen vertrieben werden, beibehalten. „Weil es nachhaltiger ist und besser geliefert werden kann“, wie Thomas Grah erläutert.

Neue Lagerhalle

Weil das Geschäft brummt und der Absatz von Mineralwasser in den vergangenen Jahren wieder deutlich gestiegen ist, investiert das Unternehmen derzeit 6 bis 7 Millionen Euro in eine neue Lagerhalle, um das Werksgelände zu erweitern.

Mit der bisherigen Lager- und Produktionsstätte seien die Kapazitäten des Mineralwasserproduzenten ausgeschöpft.

Die neue Lagerhalle – 200 Meter lang, 45 Meter breit und 6 Meter hoch – soll im Juni dieses Jahres fertiggestellt sein und dann Platz bieten für 10.000 bis 13.000 Europaletten. Abhängig von der jeweiligen Größe der Flasche passen 600 bis 700 Flaschen auf eine solche Palette.

Die Stahlbetonträger stehen bereits, schon bald sollen das Dach und die abschließenden Wände folgen. „Dann wird auch das letzte provisorische Lagerzelt abgebaut“, berichtet Yvonne Mendelin, Kaufmännische Leitung. Die Arbeiten lägen sogar 14 Tage vor dem Plan. „Das ist natürlich auch dem milden Winter geschuldet“, sagt sie.

Tag der offenen Tür

Mit einem Tag der offenen Tür soll die neue Halle am Sonntag, 20. September, dem Deutschen Kindertag, auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Besucher erwartet von 11 bis 17 Uhr ein Programm für Groß und Klein. Die Frage „Wie kommt das Wasser in die Flasche?“ soll bei Betriebsbesichtigungen beantwortet werden.