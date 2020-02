Warburg (WB/sis). Wer wird Titgenbürger 2020? Dieses Geheimnis hütet der Meister- und Gewerbeverein Warburg sorgfältig bis zum Meisterfrühstück am Rosenmontag. Vorsitzender Michael Hendker verrät nur so viel: „Ein Handwerksmeister wie Rudi Ryll im letzten Jahr wird es nicht sein.“

Zum 127. Mal lädt der Meister- und Gewerbeverein die Warburger Männerwelt zum Meisterfrühstück ein. Los geht es am Rosenmontag, 24. Februar, um 9.11 Uhr im Pädagogischen Zentrum. Zum 46. Mal wird der Titgenbürger Schild an einen verdienten Handwerker, Kaufmann oder verdienten Bürger Warburgs verliehen.

„Und wer in Warburg noch so weiß, wo der Hase lang läuft, bekommt in diesem Jahr von uns neben einem Orden auch einen Stoffhasen verliehen“, verspricht Zeremonienmeister Franz Freitag. Schließlich sei doch Warburg die erklärte Heimat des Osterhasens, meint Freitag mit einem Augenzwinkern.

Tobias Scherf steht in der Bütt

Bis zu 180 Gäste erwartet der Meister- und Gewerbeverein am Rosenmontag im PZ. Gleich beim Einlass an der Kasse müssen die Gäste entscheiden: Mett oder Frikadelle im Brötchen? Fleischermeister Rainer Bickmann sorgt dann für das passende Frühstück. „Schnaps gibt es nicht mehr – seit fast acht Jahren schon“, sagt Michael Hendker, der Vorsitzende des Vereins.

Unterhaltsam und amüsant wird es unter Garantie trotzdem. Das verspricht schon ein kurzer Blick ins Programm. Die Karnevalsfreunde aus Volkmarsen werden mit einer Abordnung nach Warburg kommen – in diesem Jahr mit einem besonderen Gast. Tobias Scherf, der für die CDU als Bürgermeister in Warburg kandidiert, ist mit dabei und will auch in die Bütt steigen.

Ein Lehrer erteilt den Männern an diesem Vormittag eine Deutschstunde. Zu den Akteuren zählen weiterhin Architekt Raimund Busch, Franz-Josef Kossmann und Prof. Dr. Albert Zimmermann. Olaf Krane sorgt mit seiner Panikband für Abwechslung.