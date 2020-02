Von Ulrich Pfaff

Warburg (WB). Jeder kennt das Spiel mit der „stillen Post“: Am Ende halten alle etwas für wahr, das es vielleicht gar nicht gegeben hat. Mit einem solchen Fall hatte es jetzt die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Paderborn zu tun. Ein 23-Jähriger sollte in Warburg ein Kind sexuell missbraucht haben. Am Ende musste die Kammer klarstellen, dass Gerüchte keine Grundlage für eine Verurteilung sein können. Das Ergebnis: Freispruch für den 23-Jährigen.