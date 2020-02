Warburg/Borgentreich/Beverungen (WB/vah). Die Ausweisung des Schmetterlingssteigs geht in die Endphase. Der neue Wanderweg verläuft über 152 Kilometer entlang der Höhenzüge des Diemeltals und wird mehr als 20 Kalkmagerrasen mit besonderer Artenvielfalt, zwei Bundesländer, drei Landkreise und acht Kommunen vernetzen. Am Sonntag, 28. Juni, soll er an der Diemelbrücke im nordhessischen Ostheim eröffnet werden.

Der Steig verbindet ausschließlich bereits bestehende Gemeindewanderwege der acht Kommunen Trendelburg, Liebenau, Warburg, Beverungen, Hofgeismar, Bad Karlshafen, Diemelstadt und Borgentreich zu einem Rundwanderweg auf den Höhenzügen des Diemeltals.

Das gesamte Projekt wird etwa 100.000 Euro kosten. 65 Prozent stammen aus dem Leader-Projekt, die restlichen 35 Prozent teilen sich die acht Kommunen anteilig nach Wegestrecke.

Länderverbindendes Projekt

„Das länderverbindende Projekt nimmt langsam aber sicher Gestalt an“, berichtet dann auch Christiane Sasse, Regionalmanagerin des Kreises Höxter, die das EU-Projekt leitet und koordiniert. Von 2016 bis 2018 habe die recht aufwendigen Planungs- und Antragsarbeit für den Rundwanderweg stattgefunden. „Nachdem das Projekt im Jahr 2018 vorerst stagnierte, sind wir inzwischen auf einem sprichwörtlich guten Weg“, erläutert auch Jan Kolditz aus Trendelburg, der als Projektpraktikant bei der Lokalen Aktionsgruppe im Kreis Höxter mitarbeitete.

Mit diesem Logo aus der Feder der Warburger Werbeagentur Truedesign wird für den Wanderweg geworben. Mit diesem Logo aus der Feder der Warburger Werbeagentur Truedesign wird für den Wanderweg geworben.

Die Warburger Werbeagentur Truedesign hat mittlerweile Logo, Faltblätter, Informationstafeln, einen Kurzfilm und einen Internetauftritt für den Steig entwickelt. Pünktlich zur Eröffnung Ende Juni möchten die Initiatoren das vollständige Portfolio an Informationsmedien präsentieren. „Der orangerote Schmetterling Schorsch steht stellvertretend für die große Schmetterlingsvielfalt der Kalkmagerrasen und wird den Besuchern den Weg weisen“, berichten Miriam und Ruben Emme von der beauftragten Werbeagentur Truedesign in Warburg. Auch die Falthandzettel werden derzeit noch gestaltet und sollen durch ihre frische Aufmachung intuitiv das Interesse von Besuchern und Anwohnern gleichermaßen wecken, sich auf den Weg zu machen. Übersichtlich gestaltete Informationstafeln an zentralen Einstiegspunkten in den Weg, wie am Hafen in Bad Karlshafen oder am Schützenplatz in Warburg, informieren den Wanderer ab Ende Juni über den Streckenverlauf.

Panoramakarte zeigt die Vielfalt an Natur- und Kulturschätzen

Das zentrale Element wird die Panoramakarte aus dem Paderborner Atelier König bilden. Sie gibt die natürliche Schönheit sowie die Vielfalt an Natur- und Kulturschätzen im Unteren Diemeltal auf eindrückliche Art und Weise wider. Für den renommierten Künstler Alexander König hatte die Anfertigung dieses Panoramas zudem eine persönliche Bedeutung, denn er hat seine Wurzeln im Dorf Rhoden bei Diemelstadt.

Das Wegeleitsystem besteht am Diemeltaler Schmetterlingssteig aus mehr als 3000 Wegeplaketten, über 500 Zielwegweisern und mehreren hundert Pfosten, die allesamt noch bis zur Eröffnung angebracht und gesetzt werden müssen. „Es liegt also noch einiges an Arbeit vor uns.

Eröffnung am 28. Juni

Und parallel dazu spüren wir das große Interesse am Schmetterlingssteig sehr deutlich, was uns sehr freut“, berichtet Sasse begeistert. „Wir müssen aber dennoch jeden Wanderer und Gast um Geduld bitten, bis alle Marketingbausteine und das Wegeleitsystem entwickelt und aufgebaut wurden. Und das wird erst zur Eröffnung am 28. Juni der Fall sein“, erklärt die Projektleiterin.

