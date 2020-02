Von Sabine Robrecht

Den Förderbescheid für die 200.000-Euro-Zuwendung übergab der Gast aus Detmold an die GfW. Somit kann Projektleiterin Julia Handtke durchstarten.

Herzblut, Elan, Fachwissen und Ideen

Das tut die 38-Jährige mit Herzblut, Elan, Fachwissen und einem bunten Strauß impulsgebender Ideen. Auf zunächst drei Jahre angelegt, geht ihre Agentur bei der GfW als innovativer Baustein des Standortmarketings und als erste Anlaufstelle für Rückkehrer und Zuzügler an den Start. Unter dem Slogan „WillKOMMEN. WillBLEIBEN. WillHEIMAT“ nimmt Julia Handtke aber auch „Hierbleiber“ – also Jugendliche, die ihre berufliche Karriere im Kreis Höxter starten – als Zielgruppe ins Visier.

" „Ich bin selbst Rückkehrerin.“ Julia Handtke "

In die Überlegungen für eine ihrer Zielgruppen kann die agile Projektleiterin eigene Erfahrungen einbringen: „Ich bin selbst Rückkehrerin“, erzählt Julia Handtke. In Würgassen aufgewachsen, zog es sie nach einer kaufmännischen Ausbildung in Lauenförde zum Studieren und zum Arbeiten ins Rheinland. Als der „Nestbau“, wie sie sagt, anstand, entschlossen sich Julia Handtke und ihr Mann zur Rückkehr. Beweggründe waren die geringeren Lebenshaltungskosten („Wir hatten in Köln auch ein Haus. Da durfte aber nicht die Waschmaschine kaputt gehen.“) und die besseren Kinderbetreuungsmöglichkeiten in der Heimat.

Seit vier Jahren ist die junge Familie wieder da. Der zweieinhalbjährige Sohn Klaas wächst im schönen Höxter auf. Und seine Mama bereut die Rückkehr nicht im Geringsten. Entsprechend groß ist ihre Überzeugungskraft, wenn sie nun beruflich für den Kreis Höxter, „die Region plus X“, wirbt.

Digitale und analoge Angebote

Dabei setzt die Marketing-Fachfrau auf digitale und analoge Angebote gleichermaßen. Sie konzipiert eine attraktive Online-Plattform. Zusätzlich zu diesem virtuellen Willkommens- und Bleibezentrum mit gebündelten Informationen zu Angeboten und Initiativen aus den Bereichen Arbeit, Bildung, Wohnen, Familie, Mobilität und Freizeit setzt die Diplom-Betriebswirtin aber auch auf Formate zur direkten – persönlichen – Ansprache. „Wir gehen in die Schulen und sprechen dort Jugendliche an. In Universitäten versuchen wir, mit Studierenden in Kontakt zu kommen. Auch wollen wir Veranstaltungen für Unternehmen auf die Beine stellen“, kündigt Julia Handtke an.

Bei den Zu- und Rückwanderern nimmt sie immer auch deren Lebenspartner in den Blick. Auch sie sollen für die Region gewonnen werden. Unternehmen werden bei der Fachkräftegewinnung unterstützt. „Wir bieten Arbeitgebern eine Präsentationsplattform.“ Die Agentur will dabei mit etablierten Netzwerken wie der WIH (Wirtschaftsinitiative Kreis Höxter) zusammenarbeiten.

Alles in allem möchte die im Dienstleistungsmarketing erfahrene Projektleiterin den Kreis Höxter für zukünftige und derzeitige Fachkräfte als Wirtschaftsstandort und auch als Lebensmittelpunkt mit vergleichsweise niedrigen Wohnkosten und hohem Freizeitwert schmackhaft machen. Wer für den „Nestbau“, wegen der Pflege von Familienangehörigen oder aus anderen Gründen zurückkehren möchte, kann sich ebenso wie Hierbleiber und Unternehmer an die 38-Jährige wenden. Sie hat ihr Büro bei der GfW (Telefon 05271/974330, E-Mail Handtke@fgwhoexter.de).

Einmalig in Ostwestfalen-Lippe

Jens Kronsbein, Leiter der Abteilung Regionale Entwicklung, Kommunalaufsicht und Wirtschaft bei der Bezirksregierung, stuft die Service-Agentur als Modellprojekt ein. Das Projekt stärke die Identifikation der jungen Generation mit ihrer Heimat und helfe Unternehmen, den Fachkräftemangel zu lindern. „Das ist in Ostwestfalen-Lippe bislang einmalig“, betont der Gast aus Detmold bei der Übergabe des Zuwendungsbescheides.

Die 65-Prozent-Förderung aus EU-Mitteln stammt aus dem LEADER-Topf. Der Kreis Höxter übernimmt die Kofinanzierung der restlichen 35 Prozent. GfW-Geschäftsführer Michael Stolte hofft, dass die Rückkehr-Agentur sich etabliert und über die drei Jahre hinaus dauerhaft in das Portfolio des Standortmarketings der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung aufgenommen werden kann. Der Trägerverein der LEADER-Region verspricht sich von der neuen Agentur, die zu ihren größten Projekten gehört, ebenfalls nachhaltige Impulse.