Daniel Henke (links) hat das Altstadtcafé von Josef Brechtken übernommen. Brechtken will sich auf seinen Hauptsitz in Bonenburg konzentrieren. Foto: Vahle

Warburg (WB/vah). Das Alt­stadtcafé am Markt in Warburg wird in Zukunft unter neuer Leitung betrieben. Bäckermeister Daniel Henke (Hohenwepel) übernimmt das Café und die fünf Mitarbeiter von Josef Brechtken, der das Geschäft sechs Jahre lang geführt hat.

Der Bonenburger Bäckermeister Brechtken (59) will sich aus Alters- und gesundheitlichen Gründen in Zukunft gemeinsam mit seiner Frau Alexa auf den Betrieb in seinem Heimatort konzen­trieren.

Brechtken will sich auf Betrieb im Heimatort konzentrieren

Gleichzeitig hat Daniel Henke am Donnerstag bestätigt, dass er zum 1. März das Café „D’Jabana“ am Paderborner Tor nach zwölf Jahren schließen wird. „Ich freue mich auf die Altstadt“, macht Henke deutlich. Das Altstadtcafé wird am 28. Februar zunächst geschlossen. Henke will von innen eine Woche lang renovieren und vor allem ein neues Bezahlsystem installieren. In Zukunft kann im Café auch mit EC-Karte oder mit der vom Unternehmen ausgegebenen „Henke-Karte“ bezahlt werden.

Viel verändern will der neue Betreiber nicht. Das Gemütliche des Lokals solle erhalten bleiben, dazu gehören das beliebte Sofa und der Freisitz. Die Öffnungszeiten sollen in Zukunft weitgehend so bleiben. Lediglich am Sonntag wird um 13 Uhr geschlossen (bislang 17 Uhr). Die Bäckerei Henke hat neben dem Haupthaus in Hohenwepel weitere Standorte in Ossendorf, Diemelstadt und Warburg.

Rückzug vom Warburger Markt angekündigt

Josef Brechtken ist „glücklich, für das Altstadtcafé einen Kollegen aus der Region gefunden zu haben, der es übernimmt.“ Ursprünglich hatten der Handwerker aus Bonenburg und seine Familie geplant, dass Sohn Patrick, ebenfalls Bäckermeister und Betriebswirt, das Unternehmen übernimmt. Doch der konnte den Betrieb aus gesundheitlichen Gründen nicht weiterführen.

Daher hatte Josef Brechtken zuletzt auch die Filiale in Germete abgegeben. Die wird seit Mitte Januar von Bäckermeister Alexander Höllrigl aus Diemelstadt (Paulines Backstube) betrieben, der auch zwei Mitarbeiterinnen weiter beschäftigt.

Aufgegeben hat Brechtken zuletzt auch einen Verkaufspunkt im Schlaun-Berufskolleg. Vom Warburger Markt will er sich in Kürze ebenfalls zurückziehen. „Das alles tut uns leid, aber wir schaffen es einfach nicht mehr“, wirbt der Bonenburger bei den Kunden um Verständnis für seine Entscheidungen.