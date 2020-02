Warburg/Kassel (WB). In diesem Sommer feiert im Bergpark Wilhelmshöhe in Kassel eine neue Veranstaltung Premiere: Vom 4. bis zum 6. Juni findet dort erstmals das Kasseler Bergparkleuchten statt. Drei Tage lang wird sich der Bergpark dann in eine zauberhaft illuminierte Landschaft mit Videoprojektionen und animierten Lichtkunstinstallationen sowie einem stimmungsvollen Rahmenprogramm verwandeln.

Höhepunkt sind an zwei Abenden in Folge die beleuchteten Wasserspiele, die ebenfalls mit einer neuen, farbenprächtigen Inszenierung die Besucher des Parks begeistern wollen. Geplant ist, das Bergparkleuchten in Verbindung mit der Kasseler Museumsnacht vom 3. bis zum 5. September erneut zu präsentieren.

„Nach dem großen Erfolg der Licht- und Laserprojektion zum Saisonauftakt der beleuchteten Wasserspiele 2019 haben wir hieraus ein größeres Event entwickelt, dass es so noch nicht in Kassel gab“, berichtet Andreas Bilo, Geschäftsführer der Kassel Marketing GmbH. Die Kassel Marketing GmbH präsentiert das Bergparkleuchten als Veranstalter in Kooperation mit der Museumslandschaft Hessen-Kassel.

Die Attraktionen

An zwei Abenden in Folge, Freitag und Samstag, sind die Beleuchteten Wasserspiele in einer neuen Inszenierung zu sehen. „Neben den Stationen der Wasserspiele wird auch der Lauf des Wassers illuminiert, sodass die Zuschauer ein ganz neues Erlebnis erwartet,“ erklärt Andrea Behrens, Bereichsleiterin Events der Kassel Marketing GmbH. Rund um das spritzige Spektakel werden an mehreren Orten im Bergpark hochkarätige Lichtkunst- und Projektionsinstallationen in unterschiedlichen Facetten gezeigt.

Hierzu gehören zahlreiche Lichtkunstinstallationen internationaler Künstler – sowohl zu Lande, als auch weitere auf dem Wasser. Im Fontänenteich ist die Projektion einer Wasseranimation auf einer etwa 200 Quadratmeter großen Wasserwand vorgesehen. Außerdem soll eine rund sechsminütige 3D-Videoprojektion auf der Fassade des Schlosses die Besucher in ihren Bann ziehen. Und auch der Herkules darf nicht fehlen: Er wird mit einer bewegten Lichtprojektion in Szene gesetzt.

Darüber hinaus laden eindrucksvoll illuminierte Gebäude und Hotspots zu einer Erkundungstour durch den abendlichen Bergpark ein. Abgerundet wird die Veranstaltung durch ein Rahmenprogramm mit klassischer Musik, Gastronomie und Verkaufsständen. Zudem wird am Freitag- und Samstagabend die Sonderausstellung „Kassel... mit allen Wassern gewaschen“ im Schloss Wilhelmshöhe bis 20 Uhr zugänglich sein.

„Am Donnerstag können die Besucher des Kasseler Bergpark-leuchtens ebenfalls alle Programmpunkte inklusive der Lichtkunst-Shows und Projektionen erleben“, erläutert Prof. Dr. Martin Eberle, Direktor der Museumslandschaft Hessen-Kassel. „Lediglich die beleuchteten Wasserspiele werden an diesem Abend nicht gezeigt. Das hat vor allem technische Gründe – denn die Regenwasser-Bassins, von denen die Wasserspiele gespeist werden, lassen eine Vorführung an vier aufeinanderfolgenden Tagen in der Regel nicht zu – vor allem, wenn der Sommer so trocken wird wie in den vergangenen Jahren.“

Sowohl im Juni als auch bei der Neuauflage der Veranstaltung im September wird das Kasseler Bergparkleuchten mit weiteren Veranstaltungen verknüpft – einerseits mit dem Unesco-Welterbetag am 7. Juni, andererseits mit der Kasseler Museumsnacht am 5. September. Eine Kombination, die auch dem Tourismus neue Impulse verleihen werde, ist Andreas Bilo überzeugt.

„Das Kasseler Bergparkleuchten mit den beleuchteten Wasserspielen verbindet Licht- und Wasserkunst zu einem völlig neuen Erlebnis“, verspricht er. „Durch die Verknüpfung mit Welterbetag und Museumsnacht bieten wir Kulturtouristen und Besuchern aus dem Umland ein reizvolles Gesamtpaket für eine unvergessliche Städtereise. Damit stärken wir den Übernachtungstourismus und machen Kassel insgesamt als Reisedestination noch attraktiver!“