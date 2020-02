Von Daniel Lüns

Willebadessen/Warburg (WB). Wilde Weiber haben am Donnerstag die Amtsstuben in in Willebadessen-Peckelsheim und Warburg geentert – zum letzten Mal in der Amtszeit der beiden Bürgermeister Hans Hermann Bluhm (Willebadessen) und Michael Stickeln (Warburg).