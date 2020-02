Warburg-Nörde (WB/vsm). „Germanen Radau, Nörde Helau!“ hieß der Schlachtruf in der Schlaunhalle, in der am Samstag mit der Karnevalsfeier die Auftaktveranstaltung zum 900. Geburtstag des Ortes begangen wurde. Eingeladen hatte der Karnevalsverein unter dem Motto „Zeichentrick“ – und da kamen so einige bunte Gestalten, die kräftig mitfeiern wollten.