Warburg (WB/vah). Die Warburger SPD hat bei einer Versammlung im Kirchberghof in Herlinghausen die personellen Weichen für die Kommunalwahl gestellt. „Wir werden die absolute Mehrheit der CDU beenden“, gibt sich Vorsitzender und Bürgermeisterkandidat Eric Volmert optimistisch.

Im Anschluss an ein Frühstück wurde über den Vorschlag zur Besetzung der Wahlkreise und der Reserveliste beraten. Dieser lag als Tischvorlage aus. Erarbeitet wurde er in mehreren parteiöffentlichen Workshops und in der jüngsten Vorstandssitzung.

Alle Vorschläge des Vorstands gewählt

In der Wahl der Kandidaten für die Wahlkreise und die Reserveliste hatten die Wahlleitung und die Wahlkommission eine leichte Aufgabe. Alle vom Vorstand vorgeschlagenen Kandidaten wurden von der Versammlung einstimmig gewählt. „Über das Ergebnis bin ich sehr erfreut“, kommentierte Volmert den Ausgang der Wahl. „Wir haben es zum ersten Mal geschafft, die ersten 9 Plätze der Reserveliste quotiert aufzustellen. In den Wahlkreisen konnte sogar noch die ein oder andere Frau mehr nominiert werden, betonte Volmert. „Uns war es wichtig, ein gutes Verhältnis aus Jung und Alt herstellen zu können. Dies ist und gelungen.“ Auf der Reserveliste steht Eric Volmert auf Platz 1, gefolgt von Gabi Daly (2), Patrick Engelbracht (3), Vera Wedekind (4), Rainer Backhaus (5), Eva-Maria Büchsenschütz (6), Alexander Neumann (7), Anne Borm (8), Ronald Knop (9) und Karsten Viereck (10). Bei der jüngsten Kommunalwahl hat die SPD keinen Wahlkreis direkt geholt, dafür aber über die Reserveliste acht Mitglieder in den Rat gebracht.

Zudem sei jeder gewählte Kandidat in Warburg oder in seinem Heimatort gut vernetzt und nah am Bürger“, ergänzte Patrick Engelbracht, Fraktionsvorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion.

Neben den Kandidaten für die Hansestadt Warburg wurde auch die für die Kreistagswahl nominiert: Mischa Engelbrach, Lena Volmert und Nora Wieners werden dem Kreisverband als Kandidaten vorgeschlagen. „Mit Nora Wieners und Lena Volmert werden wahrscheinlich vordere Listenplätze erzielt werden können“, glauben die Warburger Sozialdemokraten.

SPD will sich nun inhaltlich aufstellen

Nachdem die Personalfragen geklärt sind, will die SPD in den kommenden Wochen inhaltlich arbeiten und das Wahlprogramm für die Stadt und die Ortsteile aufstellen, berichtete Eric Volmert weiter.

In seinem Schlusswort ging Bürgermeisterkandidat Eric Volmert auf die Ereignisse in Hanau ein. „In Deutschland darf dem Rechtsextremismus kein Raum gelassen werden. Wir müssen aus unserer Vergangenheit für die Zukunft lernen. Außerdem muss vor Ort mit guten Inhalten und Argumenten klare, abgegrenzte Position gegen die AfD bezogen werden.“