Schön synchron: die Rot-Weißen-Funken Ossendorf . Die hauseigenen Garden der Karnevalsgesellschaft, die Rot-Weißen-Funken und die Juniorengarde, boten den 400 Jecken in der ausverkauften Hainberghalle beeindruckende Tänze.

Von Verena Schäfers-Michels

Warburg (WB). Die Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Ossendorf ist bekannt für ein buntes Showprogramm und Büttenredner mit spitzen Zungen. So auch am Sonntag, als mehr als 400 Jecken in der ausverkauften Hainberghalle einen feurigen Abend und eine Premiere erlebten: Mit Armin Sander hat der erste Ossendorfer den Hausorden und den Cochumer Orden zugleich verliehen bekommen.