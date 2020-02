Von Jürgen Vahle

Fünf Stunden lang wurde im Foyer des Pädagogischen Zentrums Programm geboten.

126. Meisterfrühstück in Warburg Fotostrecke

Foto: Jürgen Vahle

In der Mitte des Geschehens standen launige, bisweilen bissige Reden, Musik und der unvergleichliche Zeremonienmeister Franz Freitag.

Gemeinsam mit Vorsitzendem Michael Hendker hatte er nicht nur das Programm im Griff, sondern auch mit seinen Anekdoten und treffsicheren Kommentaren zu so mancher Warburger Größe die Lacher auf seiner Seite.

Geheimnis um 11.11 Uhr gelüftet

Das Geheimnis, wer der neue Träger des „Titgenburger Schildes“ ist, wurde um 11.11 Uhr gelüftet. Laudator Fritz Gleibs stellte Klaus Braun vor: als Beamten hinter Bürgermeister Michael Stickeln („Schattenmann“), aber auch als Familienvater, einstiges Fußballtalent und Mitglied des Kegelclubs „Lenko-Buben, für die er Schiffsreisen organisiert.

Klaus Braun selbst gab sich gewohnt bescheiden und sang in seiner Dankesrede ein Loblied auf Warburg. „Ich wollte nur den Hinweis geben, in Warburg lässt es sich prima leben“, reimte Braun.

Das Programm war mit vielen guten Wortbeiträgen gespickt. Franz Freitag, seit Kurzem Rentner, berichtete aus seiner Familientradition als Klempner. Seine Vorfahren hätten schon die Heizung in der Holsterburg gelegt: „Auch das Mittelalter weiß: Unser Kolben, der ist immer heiß“, wurde Freitag etwas schlüpfrig.

Deutschlehrer ist die Paraderolle von Franz-Josef Koßmann

Das galt in diesem Jahr auch für Franz-Josef Koßmann in seiner Paraderolle als Deutschlehrer. Er ging auch auf die Marktplatzdiskussion ein, die ja weltweit, sogar in New York, Wellen geschlagen“ habe. Am Ende sei es doch alles eine Komödie mit dem Titel „Viel Lärm um nichts.“

CDU-Bürgermeisterkandidat Tobias Scherf in der Bütt

In die Bütt wagte sich auch CDU-Bürgermeisterkandidat Tobias Scherf. Sein Auftritt als Schaffner aus „Vulkemissen“ war mit vielen Anspielungen auf das politische Geschehen gespickt.

Und Prof. Albert Zimmermann nahm sich als Stadtplaner den Altstadtmarkt vor. Das Rathaus müsse man auf den Schützenplatz verlegen. Schließlich sei es der Traum eines jeden Altstädters, einmal in der Neustadt zu wohnen“, witzelte er mit Blick auf Stadtheimatpfleger Uli Nolte, dem das Altstädter Rathaus gehört.

Raimund Busch bot gemeinsam mit Norbert Senges in der Bütt musikalische Reisegrüße bekannter Warburger. Und Uwe Ahlemeyer hatte als Kaminkehrer viel Schlüpfriges erlebt.

Musikalisch hatte Olaf Krane mit seinem Panic-Orchester und später mit der August-Pielsticker-Revival-Band alles im Griff.

Kreiswappen für Michael Stickeln

Natürlich gab es auch wieder jede Menge Orden. Bürgermeister Michael Stickeln erhielt für seinen Weg als Landratskandidat das Wappen des Kreises zum Umhängen.

Erich-Kesting-Gedächtniskamera für Fotograf Hubert Rösel

Für Fotograf Hubert Rösel gab es eine Erich-Kesting-Gedächtniskamera – benannt nach dem in den 60er-Jahren bekannten Warburger Pressefotografen.

Einbruchswerkzeug für die Bankvertreter

Den Bankvertretern Achim Frohss (Sparkasse), Ulrich Lüke (Verbundvolksbank OWL) und Andreas Kraut (Vereinigte Volksbank) wurde symbolisch Einbruchswerkzeug überreicht – weil Bankknacker in Warburg zuletzt so erfolglos waren.

Dem in den Ruhestand verabschiedeten Altstädter Heinz-Jürgen Scholz wurde für seine jahrzehntelange Tätigkeit als Hausmeister gedankt.

Für Helmut Jakob, Hundewart der Stadt, gab es eine Anleitung zum Entfernen von Hundehaufen.

Meister- und Gewerbeverein verteilt Plüschhasen

Der Meister- und Gewerbeverein hatte auch kleine Plüschhasen vorbereitet. Die gingen an Besucher, die wissen, „wie der Hase läuft“.

Sie wissen, wie der Hase läuft: Tobias Scherf (CDU) und Eric Volmert (SPD). Foto: Jürgen Vahle Sie wissen, wie der Hase läuft: Tobias Scherf (CDU) und Eric Volmert (SPD). Foto: Jürgen Vahle

Die Bürgermeisterkandidaten Tobias Scherf (CDU) und Eric Volmert (SPD) wurden ebenso ausgezeichnet wie der ehemalige CDU-Landtagsabgeordnete Hubertus Fehring, bei dem „nicht nur das Erreichte zählt, sondern auch das Erzählte reicht“, wie Franz Freitag launig kommentierte.

Friseurmeister Hartmut Börnecke erhielt einen Hasen, weil er als einziger wusste, dass Hasen nicht laufen, sondern hoppeln.

Und Dr. Stephan Lindemann, Chefarzt der Kardiologie am Krankenhaus, bekam das Plüschtier für seinen schnellen Einsatz zu Beginn der Feier. Ein Handwerksmeister (88) hatte eine Schwächeanfall und musste ins Krankenhaus. Lindemann übernahm die Erstversorgung.

Franz Freitag beruhigte nach 20-minütiger Pause die Gäste. „Er ist jetzt im Krankenhaus. Ihm geht es gut. Vielleicht kommt er wieder. Er ist ein Altstädter.“