Von Daniel Lüns, Silvia Schonheim und Astrid E. Hoffmann

Willebadessen/Borgentreich/Warburg (WB). Die Narren in Peckelsheim, Bühne und Daseburg haben am Rosenmontag dem Wetter getrotzt. Wind und Regen konnten der guten Stimmung in den Karnevalsumzügen nur wenig anhaben.