Für den scheidenden Vorsitzenden, er hatte den Verein zwölf Jahre lang geleitet, gab es einen Orden und einen Präsentkorb. Seine Ehefrau Rita Ewe bekam für ihren Einsatz hinter den Kulissen und in dem aus den Schützenfrauen bestehenden Küchenteam einen Blumenstrauß. Die Schützen gaben als Ausdruck ihres Dankes lang anhaltenden Applaus.

Beitrag steigt von 30 auf 45 Euro

Noch einmal hatte Hermann-Josef Ewe die Versammlung in der Desenberg-Halle eröffnet und 113 Mitglieder, ein sehr guter Schnitt, wie Schriftführer Ulrich Menne bemerkte, begrüßt. Nach den Jahresrückblicken ging es um eine Beitragserhöhung. Bisher waren 30 Euro pro Jahr fällig. Mit großer Mehrheit wurde dem neuen Betrag von 45 Euro zugestimmt.

Bevor es in den Wahlgang ging, wurde die Erweiterung des Vorstandes um fünf Posten beschlossen. „Die Verantwortung soll auf mehr Schultern verteilt werden“, erklärte Uli Menne.

Die Wahlleitung übernahm Bernd Redeker. Nach der Wahl des neuen Vorsitzenden Marc Oppermann wurden Markus Berg als zweiter Vorsitzender, Thomas Klenke als erster Kassierer, Guido Reineke als sein Stellvertreter, Ulrich Menne als erster Schriftführer und Dirk Stöber als zweiter Schriftführer wiedergewählt.

Satzungsänderung beschlossen

Mit der Satzungsänderung kamen dann als erster Beisitzer Andre Volmary, als zweiter Beisitzer Jan Gralla, als Hauptfeldwebel Benjamin Pommerenke, als 1. Zugführer Elmar Redeker und als 2. Zugführer Frank Peine neu in die Führungsriege.

Als nächste Termine stehen die Teilnahme am Schützenseminar in Hardehausen (13./14. März) und am Stadtschützenfest in Dössel am 25. April an. Das eigene Königschießen findet am Samstag, 13. Juni, statt. Das Fest des Jahres, das Schützenfest, wird vom 27. bis zum 29. Juni gefeiert.