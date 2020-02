In Volkmarsen ist ein Auto in den Karnevalsumzug gerast. Foto: dpa

Von Jürgen Vahle

Volkmarsen/Warburg (WB). Ganz dicht dran am Geschehen war Daniela Köring. Die 41-Jährige aus Warburg-Germete war gemeinsam mit Verwandten, Bekannten, ihren Eltern und ihren Kindern vor Ort. Sie kommt häufig mit ihrer Familie nach Volkmarsen. Ihre Schwester Jasmin wohnt in einem Ortsteil der Stadt und ist gemeinsam mit ihrem Mann in Volkmarsen stark engagiert.